У Львові запрацював перший в Україні Хаб Європейської Інтеграції, де кожен може отримати інформацію про можливості, які пропонує Європейський Союз.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

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Європейські можливості стали ближчими: у Львові запрацював Хаб ЄС

“Цей простір створили для всіх, хто прагне дізнатися більше про європейські можливості, отримати практичні знання та підтримку для реалізації власних ініціатив”, - ідеться в дописі.

Козицький уточнив, що в Хабі також навчатимуть подавати заявки на грантові програми ЄС.

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За словами представника, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців та Благодійний фонд «Рокада» профінансували проєкт на суму близько 6 мільйонів гривень, що включало ремонтні роботи, придбання меблів та техніки для облаштування приміщення.

Міська влада профінансувала проведення комунікацій та створення безбар’єрного середовища.

“Запрошую всіх долучатися до роботи Хабу, обмінюватися досвідом та разом будувати європейське майбутнє! Адреса Хабу: вул. Руська, 20”, - написав очільник області.

Культурний хаб ЮНЕСКО у Львові - що відомо

28 січня у Львові відбулося урочисте відкриття першого в Україні Культурного хабу ЮНЕСКО за участі високопосадовців.

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За його словами, він був радий розпочати свій робочий день у Львові з відвідин своєї альма-матер - Національного університету імені Івана Франка та зустрітися з його керівництвом і студентами.