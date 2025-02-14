У Львові запрацював перший в Україні Хаб Європейської Інтеграції, де кожен може отримати інформацію про можливості, які пропонує Європейський Союз.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

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Європейські можливості стали ближчими: у Львові запрацював Хаб ЄС

“Цей простір створили для всіх, хто прагне дізнатися більше про європейські можливості, отримати практичні знання та підтримку для реалізації власних ініціатив”, - ідеться в дописі.

Козицький уточнив, що в Хабі також навчатимуть подавати заявки на грантові програми ЄС.

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За словами представника, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців та Благодійний фонд «Рокада» профінансували проєкт на суму близько 6 мільйонів гривень, що включало ремонтні роботи, придбання меблів та техніки для облаштування приміщення.

Міська влада профінансувала проведення комунікацій та створення безбар’єрного середовища.

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“Запрошую всіх долучатися до роботи Хабу, обмінюватися досвідом та разом будувати європейське майбутнє! Адреса Хабу: вул. Руська, 20”, - написав очільник області.

Культурний хаб ЮНЕСКО у Львові - що відомо

28 січня у Львові відбулося урочисте відкриття першого в Україні Культурного хабу ЮНЕСКО за участі високопосадовців.

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За його словами, він був радий розпочати свій робочий день у Львові з відвідин своєї альма-матер - Національного університету імені Івана Франка та зустрітися з його керівництвом і студентами.

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