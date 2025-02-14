Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що він “стурбований” тим, що деякі бізнес-еліти “переписують правила демократії”, натякаючи на вплив мільярдера Ілона Маска на уряд США та його зв’язки з німецькою ультраправою партією “Альтернатива для Німеччини” (AfD).

Під час свого вступного слова на Мюнхенській конференції з безпеки в п’ятницю Штайнмаєр сказав, що деякі бізнес-еліти “висловлюють зневагу до демократичних інститутів”.

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“Я стурбований тим, як невелика група елітних бізнесменів переписує правила демократії і як деякі з них висловлюють зневагу до демократичних інститутів”, - сказав Штайнмаєр.

31 грудня 2024 року Маск назвав Штайнмаєра “антидемократичним тираном” на X у відповідь на повідомлення німецької ультраправої активістки Наомі Зайбт, яка процитувала попередні коментарі Штайнмаєра щодо запобігання втручанню у вибори з боку X, подібно до того, як це сталося в Румунії з використанням TikTok, що сприяло перемозі ультраправого кандидата Каліна Георгеску.

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У січні Маск взяв участь у кампанії AfD, коли попросив німецьких учасників вийти за рамки “минулої провини”, посилаючись на нацистську епоху Німеччини.

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“Діти не повинні бути винні в гріхах своїх батьків, не кажучи вже про своїх батьків, своїх прадідів і прабабусь”, - сказав тоді Маск, повідомляє NPR.

У США Маск також очолює так званий Департамент урядової ефективності (DOGE) - зовнішній консультативний орган, який отримав широкий доступ до урядових систем.

Діяльність DOGE призвела до закриття проектів та інституцій низки і викликала занепокоєння з приводу безпеки, а експерти поставили під сумнів легітимність DOGE та його всеосяжні повноваження.