З тимчасово окупованих територій в Україну повернули ще вісьмох дітей.

Про це повідомив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

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З окупації повернули 8 дітей

Загалом вдалося повернути дітей із Луганської, Запорізької, Херсонської областей.

Серед них є рідні брати та сестри.

«Усі діти були роз’єднані зі своїми рідними через війну та окупацію, деякі втратили батьків», - розповів омбудсмен.

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Мати зустрілася з дітьми: відео

Вперше за довгий час зі своїми синами зустрілася жінка, яку росіяни незаконно затримали та засудили.

Її звільнили ще восени. Хлопців повернули лише зараз.

Опікуном дітей була бабуся.

«У вересні 2024 року з російської неволі нам вдалося повернути цивільну українку, яка була незаконно затримана і засуджена росіянами. Після звільнення вона чекала на возз’єднання з дітьми п’ять місяців. Її двоє синів перебували на ТОТ України», - додав Лубінець.

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Омбудсмен зазначив, що дітей вдалося повернути за допомогою країни-посередника - Катару.

Дмитро Лубінець наголосив, що це складний процес.

Йдеться про перемовну складову, логістичну, оформлення відповідних документів та постійну комунікацію з родинами.