Саудівська Аравія готова провести саміт за участі президента США Дональда Трампа та очільника Кремля Володимира Путіна на своїй території. 

Про це йдеться в заяві МЗС країни. 

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Зустріч Путіна і Трампа

У Міністерстві закордонних справ Саудівської Аравії привітали телефонну розмову між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним. 

У відомстві додали, що підтверджують свої постійні зусилля, спрямовані на досягнення тривалого миру між Росією та Україною.

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«Королівство Саудівська Аравія вітає телефонну розмову, яка відбулася між президентом Дональдом Трампом, президентом Сполучених Штатів Америки, і Володимиром Путіним, президентом Російської Федерації, 12 лютого 2025 року, і оголошення про можливість проведення саміту за участю їхніх високоповажностей двох президентів у королівстві Саудівська Аравія», - йдеться у повідомленні. 

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Перемовини про завершення війни

12 лютого американський президент США Дональд Трамп поговорив телефоном з російським лідером Володимиром Путіним. Глава Білого дому заявив, що може зустрітися з очільником Кремля у Саудівській Аравії.

Після розмови з Путіним Дональд Трамп зідзвонився з Володимиром Зеленським. Український та американський лідери говорили про можливості досягнення миру. 

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Згодом президент США запевнив, що Україна братиме участь у будь-яких переговорах з Росією щодо припинення війни.

Під час Мюнхенської конференції Володимир Зеленський сказав, що готовий зустрітися з Путіним тільки після того, як спільно зі США буде підготовлений загальний план щодо завершення війни. 

Під час зустрічі з віцепрезидентом США Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий «якнайшвидше рухатися до реального й гарантованого миру». Водночас Джей Ді Венс наголосив, що Сполучені штати прагнуть довготривалого миру.  

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