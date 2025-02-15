У п’ятницю, 14 лютого, президент України Володимир Зеленський зустрівся з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. 

У перемовинах також взяли участь державний секретар Марко Рубіо та спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог. 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Зеленський прокоментував зустріч з Венсом 

Володимир Зеленський після зустрічі з Венсом заявив, що Київ готовий «якнайшвидше рухатися до реального й гарантованого миру».

«Наша перша зустріч. Не остання, я впевнений. І те, що нам справді потрібно, - більше говорити, більше працювати й готувати план, як зупинити Путіна й закінчити війну. Ми дуже хочемо миру, але нам потрібні реальні гарантії безпеки. І ми продовжимо наші зустрічі та нашу роботу», - підсумував президент.

Advertisement

За його словами, команди продовжать роботу над підготовкою документа, який передбачатиме економічне партнерство між країнами. 

Адвокат Диявола і російська агресія
Більше по темі

Адвокат Диявола і російська агресія

Україна змушена захищатися не лише від російських загарбників на полі бою, а й від підступного лицемірства, яким позначені мирні переговори.

У свою чергу, в Україні чекатимуть на спецпосланника президента США з питань Росії та України Кіта Келлога.

Ді Венс розповів, як повинна завершитися війна в Україні

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені штати прагнуть досягти «тривалого миру», який не призведе до нового конфлікту за кілька років. 

Advertisement

«Ми хочемо, щоб війна завершилася. Ми хочемо, щоб убивства припинилися. Але ми хочемо досягти міцного, тривалого миру, а не такого, який призведе до конфлікту у Східній Європі всього за кілька років», - сказав Ді Венс. 

Він додав, що між сторонами було «багато хороших розмов» про те, як досягти миру й анонсував нові обговорення протягом найближчих «днів, тижнів та місяців». 

Київ Пост
Київ Пост
Більше про США
У Кремлі занепокоєні, що росіяни побачать у Трампі сильного лідера, - ISW Путін
У Кремлі занепокоєні, що росіяни побачать у Трампі сильного лідера, - ISW
За матеріалами Укрінформ
7г тому
Україні буде дуже складно вижити без військової підтримки США, - Зеленський Путін
Україні буде дуже складно вижити без військової підтримки США, - Зеленський
Київ Пост
8г тому
Саудівська Аравія готова провести зустріч Трампа та Путіна Путін
Саудівська Аравія готова провести зустріч Трампа та Путіна
Київ Пост
9г тому
Приниження Європи Путін
ПОГЛЯД: Приниження Європи
Євроактив
1д тому
Читати далі
США ведуть переговори про мир в Україні за двома напрямами, - Келлог Росія
США ведуть переговори про мир в Україні за двома напрямами, - Келлог
За матеріалами Укрінформ
2г тому
Зеленський заявив про план закінчити війну в Україні у 2025 році Росія
Зеленський заявив про план закінчити війну в Україні у 2025 році
Київ Пост
3г тому
Адвокат Диявола і російська агресія Путін
Адвокат Диявола і російська агресія
Орхан Драгаш
4г тому
Шольц прагне подолати трансатлантичний розкол і закликає продовжувати підтримку України Путін
Шольц прагне подолати трансатлантичний розкол і закликає продовжувати підтримку України
Ірина Павлова
6г тому
" Попередній Президент Німеччини Штайнмаєр відповідає Маску ударом на удар
Далі » З окупованих територій повернули ще вісьмох дітей