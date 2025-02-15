У п’ятницю, 14 лютого, президент України Володимир Зеленський зустрівся з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.
У перемовинах також взяли участь державний секретар Марко Рубіо та спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог.
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Зеленський прокоментував зустріч з Венсом
Володимир Зеленський після зустрічі з Венсом заявив, що Київ готовий «якнайшвидше рухатися до реального й гарантованого миру».
«Наша перша зустріч. Не остання, я впевнений. І те, що нам справді потрібно, - більше говорити, більше працювати й готувати план, як зупинити Путіна й закінчити війну. Ми дуже хочемо миру, але нам потрібні реальні гарантії безпеки. І ми продовжимо наші зустрічі та нашу роботу», - підсумував президент.
За його словами, команди продовжать роботу над підготовкою документа, який передбачатиме економічне партнерство між країнами.
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У свою чергу, в Україні чекатимуть на спецпосланника президента США з питань Росії та України Кіта Келлога.
Ді Венс розповів, як повинна завершитися війна в Україні
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені штати прагнуть досягти «тривалого миру», який не призведе до нового конфлікту за кілька років.
«Ми хочемо, щоб війна завершилася. Ми хочемо, щоб убивства припинилися. Але ми хочемо досягти міцного, тривалого миру, а не такого, який призведе до конфлікту у Східній Європі всього за кілька років», - сказав Ді Венс.
Він додав, що між сторонами було «багато хороших розмов» про те, як досягти миру й анонсував нові обговорення протягом найближчих «днів, тижнів та місяців».