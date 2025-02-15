У п’ятницю, 14 лютого, президент України Володимир Зеленський зустрівся з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

У перемовинах також взяли участь державний секретар Марко Рубіо та спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог.

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Зеленський прокоментував зустріч з Венсом

Володимир Зеленський після зустрічі з Венсом заявив, що Київ готовий «якнайшвидше рухатися до реального й гарантованого миру».

«Наша перша зустріч. Не остання, я впевнений. І те, що нам справді потрібно, - більше говорити, більше працювати й готувати план, як зупинити Путіна й закінчити війну. Ми дуже хочемо миру, але нам потрібні реальні гарантії безпеки. І ми продовжимо наші зустрічі та нашу роботу», - підсумував президент.

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За його словами, команди продовжать роботу над підготовкою документа, який передбачатиме економічне партнерство між країнами.

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У свою чергу, в Україні чекатимуть на спецпосланника президента США з питань Росії та України Кіта Келлога.