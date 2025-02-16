Під час теракту у Миколаєві 14-го лютого загинули троє військових Центру протимінної діяльності - Вадим Єлісєєв, Олена Ключнікова та Євгеній Сірик. 

Про це повідомили в Центрі. 

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Під час теракту у Миколаєві загинуло троє військових 

У Центрі протимінної діяльності висловили співчуття рідним та близьким загиблих. 

«Військовослужбовці самовіддано забезпечували безпеку громадян України, нейтралізуючи мінну загрозу та рятуючи життя мирних жителів і своїх побратимів. Їхній внесок у захист країни неоціненний, а їхня жертовність - поза часом», - йдеться у повідомленні. 

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Вибух у Миколаєві 14 лютого: що відомо 

У п’ятницю вдень у центрі Миколаєва пролунав вибух. 

Рвонуло поблизу закладу громадського харчування на вулиці Пограничній. 

Поліція тоді повідомила, що вибухнув невідомий предмет. 

Попередньо, була інформація про двох загиблих та вісім постраждалих. 

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