Під час теракту у Миколаєві 14-го лютого загинули троє військових Центру протимінної діяльності - Вадим Єлісєєв, Олена Ключнікова та Євгеній Сірик.
Про це повідомили в Центрі.
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Під час теракту у Миколаєві загинуло троє військових
У Центрі протимінної діяльності висловили співчуття рідним та близьким загиблих.
«Військовослужбовці самовіддано забезпечували безпеку громадян України, нейтралізуючи мінну загрозу та рятуючи життя мирних жителів і своїх побратимів. Їхній внесок у захист країни неоціненний, а їхня жертовність - поза часом», - йдеться у повідомленні.
Вибух у Миколаєві 14 лютого: що відомо
У п’ятницю вдень у центрі Миколаєва пролунав вибух.
Рвонуло поблизу закладу громадського харчування на вулиці Пограничній.
Поліція тоді повідомила, що вибухнув невідомий предмет.
Попередньо, була інформація про двох загиблих та вісім постраждалих.