Делегації США та Росії зустрінуться у Саудівській Аравії, щоб говорити про Україну. 

Переговори мають стартувати найближчими днями. 

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело, знайоме з планами. 

Представники США та Росії зустрінуться в Саудівській Аравії 

Повідомляється, що офіційні особи США і РФ приїдуть до Саудівської Аравії, щоб почати переговори щодо України.

Видання пише, що перемовини будуть спрямовані на «припинення майже трирічної війни Москви проти України».

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Зазначається, Володимир Зеленський заявив, що Україну не запрошували на переговори в Саудівській Аравії й Київ не буде контактувати з РФ до консультацій зі своїми стратегічними партнерами.

До американської делегації входять держсекретар США Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волц і представник Білого дому по Близькому Сходу Стів Віткофф. 

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Рубіо поговорив з Лавровим

У суботу, 15 лютого, державний секретар США Марко Рубіо поспілкувався телефоном з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Говорили, зокрема, про війну в Україні. 

«Державний секретар Марко Рубіо розмовляв сьогодні з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим – у продовження розмови президента Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним на початку цього тижня», - це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США, оприлюдненому за підсумками розмови. 

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Зазначається, що Рубіо «підтвердив зобов’язання президента Трампа покласти край конфлікту в Україні».

Крім того, співрозмовники обговорили можливість потенційної спільної роботи щодо інших двосторонніх питань.

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