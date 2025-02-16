Делегації США та Росії зустрінуться у Саудівській Аравії, щоб говорити про Україну.

Переговори мають стартувати найближчими днями.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело, знайоме з планами.

Представники США та Росії зустрінуться в Саудівській Аравії

Повідомляється, що офіційні особи США і РФ приїдуть до Саудівської Аравії, щоб почати переговори щодо України.

Видання пише, що перемовини будуть спрямовані на «припинення майже трирічної війни Москви проти України».

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Зазначається, Володимир Зеленський заявив, що Україну не запрошували на переговори в Саудівській Аравії й Київ не буде контактувати з РФ до консультацій зі своїми стратегічними партнерами.

До американської делегації входять держсекретар США Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волц і представник Білого дому по Близькому Сходу Стів Віткофф.

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Рубіо поговорив з Лавровим

У суботу, 15 лютого, державний секретар США Марко Рубіо поспілкувався телефоном з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Говорили, зокрема, про війну в Україні.

«Державний секретар Марко Рубіо розмовляв сьогодні з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим – у продовження розмови президента Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним на початку цього тижня», - це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США, оприлюдненому за підсумками розмови.

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Зазначається, що Рубіо «підтвердив зобов’язання президента Трампа покласти край конфлікту в Україні».

Крім того, співрозмовники обговорили можливість потенційної спільної роботи щодо інших двосторонніх питань.