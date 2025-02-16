Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас анонсувала нові ініціативи щодо підтримки України.
Про це вона розповіла під час екстреної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС на полях Мюнхенської безпекової конференції 2025.
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Нові ініціативи ЄС щодо України
За словами Каллас, дипломати провели «хорошу дискусію».
«Європа єдина у підтримці України та зміцненні нашої власної оборони», - зазначила Кая Каллас й анонсувала нові ініціативи.
Про деталі можливих заходів глава європейської дипломатії не розповіла.
Closing off #MSC2025 with a good discussion among the EU foreign ministers still in Munich.— Kaja Kallas (@kajakallas) February 16, 2025
Europe stands strongly united in supporting Ukraine and strengthening our own defence.
We will soon come up with new initiatives to take this forward. pic.twitter.com/pOjqXeCGce
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна наголосив на необхідності й надалі допомагати Україні.
«Є чітке розуміння необхідності подальшої підтримки України, посилення тиску на Росію та зміцнення обороноздатності Європи. Ми будемо продовжувати рухатися вперед», - написав він.
Шольц прагне подолати трансатлантичний розкол і закликає продовжувати підтримку України
Met my fellow #EU foreign ministers & HRVP @kajakallas today @MunSecConf.— Margus Tsahkna (@Tsahkna) February 16, 2025
There’s a clear understanding of the need to further support Ukraine, increase pressure on Russia & bolster Europe’s defence capabilities. We’ll keep on moving forward. pic.twitter.com/iibttDPstu
Зеленський закликав створити Збройні сили Європи
15 лютого під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції 2025 Володимир Зеленський розповів про план закінчити війну у 2025 році. Він полягає в тому, щоб тиснути на Росію, разом з партнерами готувати гарантії безпеки та досягти миру цього року.
Володимир Зеленський вважає, що Путін не хоче реального завершення війни. На його думку, Москві потрібні перемовини, аби перегрупувати свої війська та зняти міжнародні санкції.
Крім того, Володимир Зеленський закликав європейців створити власну армію. Він вважає, що Європа має стати самодостатньою, аби її майбутнє залежало тільки від власних рішень.
На полях Мюнхенської конференції з безпеки український лідер заявив, що Україні буде дуже складно вижити без військової підтримки США.
Водночас президент Зеленський пояснив, чому Київ не підписав угоду зі США про використання українських корисних копалин. Мовляв, документ ще не готовий. Бо не враховує інтереси України.