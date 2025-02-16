Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас анонсувала нові ініціативи щодо підтримки України.

Про це вона розповіла під час екстреної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС на полях Мюнхенської безпекової конференції 2025. 

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Нові ініціативи ЄС щодо України 

За словами Каллас, дипломати провели «хорошу дискусію». 

«Європа єдина у підтримці України та зміцненні нашої власної оборони», - зазначила Кая Каллас й анонсувала нові ініціативи. 

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Про деталі можливих заходів глава європейської дипломатії не розповіла. 

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна наголосив на необхідності й надалі допомагати Україні. 

«Є чітке розуміння необхідності подальшої підтримки України, посилення тиску на Росію та зміцнення обороноздатності Європи. Ми будемо продовжувати рухатися вперед», - написав він. 

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15 лютого під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції 2025 Володимир Зеленський розповів про план закінчити війну у 2025 році. Він полягає в тому, щоб тиснути на Росію, разом з партнерами готувати гарантії безпеки та досягти миру цього року.

Володимир Зеленський вважає, що Путін не хоче реального завершення війни. На його думку, Москві потрібні перемовини, аби перегрупувати свої війська та зняти міжнародні санкції.

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Крім того, Володимир Зеленський закликав європейців створити власну армію. Він вважає, що Європа має стати самодостатньою, аби її майбутнє залежало тільки від власних рішень.

На полях Мюнхенської конференції з безпеки український лідер заявив, що Україні буде дуже складно вижити без військової підтримки США

Водночас президент Зеленський пояснив, чому Київ не підписав угоду зі США про використання українських корисних копалин. Мовляв, документ ще не готовий. Бо не враховує інтереси України. 

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