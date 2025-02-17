19 лютого 1992 року Верховна Рада України офіційно затвердила Тризуб як Малий Державний Герб України. Це один із головних національних символів країни поряд із прапором і гімном. Сьогодні відзначається 33-тя річниця ухвалення Тризуба як державного символу.

Історія Тризуба як українського герба

Найдавніше зображення Тризуба датується Х століттям. Фото з відкритих джерел

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Тризуб як символ України має тисячолітню історію. Його зображення зустрічаються на монетах, печатках і зброї часів Київської Русі. Цей знак використовували князі династії Рюриковичів, зокрема, Володимир Великий, який карбував його на монетах наприкінці X століття.

Під час національно-визвольних змагань початку XX століття Тризуб став офіційним гербом Української Народної Республіки (УНР). 22 березня 1918 року Центральна Рада затвердила Тризуб як Державний Герб УНР, підкреслюючи його історичне коріння. Однак після встановлення радянської влади використання цього символу було заборонене, а його популяризацію переслідували.

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24 червня 1991 року в незалежній Україні оголосили конкурс на створення Державного герба. Було розглянуто понад 200 проєктів, більшість із яких містили зображення тризуба. Переможцями стали історик-геральдист Андрій Гречило та художник Іван Турецький, які створили герб у стилі княжої доби. 19 лютого 1992 року Верховна Рада затвердила Тризуб як Малий Державний Герб України.

Символіка тризуба: що означають його елементи

Історія Тризуба, фото взято з сайту dubhumans

Тризуб має глибоке значення, і його символіка досі викликає дискусії серед істориків і дослідників. Деякі вчені вважають, що він відображає образ сокола або міфічного Рарога – символа небесної справедливості, перемоги та влади. В українській культурі цей птах також пов’язаний із богом Перуном. Інша версія говорить про тризуб як символ триєдності світу – Неба, Землі та Підземного світу, або триєдиного божества в язичницьких віруваннях.

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Християнське трактування пояснює тризуб як зображення голуба, що символізує Святого Духа. Деякі дослідники припускають, що у формі тризуба зашифроване слово “ВОЛЯ”, яке підкреслює прагнення українців до незалежності. Також існують версії про його зв’язок із якорем, житнім колосом, луком зі стрілою, що відображає морську, аграрну та військову спадщину України.

Цікаві факти про Державний герб України

На цій фотографії видно, як монумент «Батьківщина-мати» розмахує запаленим українським гербом під час церемонії вшанування 1000-річчя російського вторгнення в Україну в Національному музеї історії України у Другій світовій війні в Києві, 19 листопада 2024 року. (Фото Романа ПІЛІПЕЯ / AFP)

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Оскільки Тризуб почали використовувати як символ ще у X столітті, його можна побачити на архітектурних пам’ятках Київської Русі, зокрема, на плитах Софії Київської.

Найбільшим тризубом в Україні є герб, зображений на схилі гори в Івано-Франківську. Він був створений у 1992 році колишнім воїном УПА Анастасієм Козаком у пам’ять про полеглих побратимів.

Особливим моментом для відродження Тризуба як національного символа стали події на Майдані у 2013-2014 роках. Тоді герб України малювали на щитах і шоломах учасників протестів.

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У 2014 році фанати футбольного клубу “Дніпро” створили одне з найбільших зображень герба України на фасаді недобудованого готелю “Парус” у Дніпрі.

Цікаво, що український Тризуб можна побачити на гербах 35 підрозділів армії Італії. Це пояснюється тим, що за деякими законами цієї країни, армійським підрозділам дозволено додавати на свої герби символи інших країн, де вони отримували військові відзнаки.

Тож Тризуб є не лише державним символом, а й важливою частиною історичної пам’яті українців. Він об’єднує минуле, сучасне та майбутнє нашої країни, символізуючи незалежність, силу та духовну єдність українського народу.