Президент України Володимир Зеленський, коментуючи заплановані переговори між Росією та США в Саудівській Аравії, зазначив, що Україна не братиме участі в цих перемовинах.

Про це він заявив під час онлайн-пресконференції з українськими журналістами, відповідаючи на запитання Укрінформу.

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Зеленський: Україна не братиме участі в переговорах у Саудівській Аравії

За словами Президента, Україна не визнає жодних рішень, ухвалених під час цих переговорів, якщо вони відбудуться без її участі

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“Україна не братиме. Україна про це нічого не знала. А Україна розцінює будь-які переговори про Україну без України як такі, що не мають результатів. Ми не можемо визнавати будь-які речі або домовленості про нас без нас. І ми не будемо такі домовленості визнавати. Напевно, там є двосторонній трек. І США мають на це право, якщо у них є двосторонні питання. Якщо чесно, вони і до цього про це говорили. Тільки тепер стали публічно говорити. Тоді це було як моветон – у час війни говорити з агресором”, – заявив Зеленський.

Більше по темі Військові РФ, ймовірно, розстріляли групу українських захисників Подібні дії російських окупантів є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права та Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Українська делегація планує здійснити офіційний візит до Саудівської Аравії для проведення власних дипломатичних зустрічей.

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“Що стосується нас, то у нас ОАЕ і в Саудівську Аравію – офіційний візит. Журналісти і всі розуміють, що статус “офіційний вцізит” не отримується за добу-три. Це просто неможливо. Я робив багато різних візитів під час війни, але це статус офіційного.

Готувались відповідні документи тощо. Тому це не має ніякого зв’язку з тими речами, які відбуваються у Саудівській Аравії на рівні представників США та РФ. Безумовно, я запитаю у його високоповажності Мухаммеда, коли буду у Саудівській Аравії, що він про це знає. Просто цікаво”, – додав Зеленський.

Путін відправив на перемовини зі США Лаврова та Ушакова

Міністр закордонних справ РФ Лавров та помічник президента Ушаков будуть представляти Росію на перемовинах з США.

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На зустрічі будуть обговорювати переговори щодо України, організацію зустрічі президентів і “відновлення комплексу російсько-американських відносин”.

За словами Пєскова, Саудівська Аравія обрана для контактів Росії та США, “оскільки влаштовує обидві сторони”.

Він додав, що Москва ретельно фіксувала заяви на Мюнхенській конференції, але робити висновки “поки що зарано”.

США проведуть двосторонні переговори з РФ та Україною

Сполучені Штати планують провести окремі двосторонні переговори спочатку з Росією, а потім з Україною, після чого організувати спільну зустріч представників трьох країн.

Україна не була запрошена на переговори в Саудівській Аравії, які відбудуться 18 лютого.

Президент США Дональд Трамп раніше заявляв про свій намір виступити посередником у мирних переговорах між Україною та Росією.

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Зеленський готовий зустрітися з Путіним тільки після того, як спільно зі США буде підготовлений загальний план щодо завершення війни.