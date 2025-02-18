За майже три роки повномасштабної війни Росія пошкодила або зруйнувала 2285 об’єктів українських медзакладів, повідомило міністерство охорони здоровʼя.

2285+: кількість зруйнованих медзакладів в Україні внаслідок війни

“Станом на середину лютого 2025 року, ворог пошкодив 1984 об’єкти медзакладів та зруйнував ущент іще 301”, - йдеться у повідомленні.

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Найбільших руйнувань зазнали медичні заклади в Харківській, Донецькій, Миколаївській, Київській, Чернігівській, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях.

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На даний момент неможливо отримати повну інформацію про ступінь пошкодження лікарень на тимчасово окупованих територіях.

ТЗа даними Міністерства охорони здоров’я, російські війська також пошкодили 240 автомобілів швидкої медичної допомоги, знищили 273 та захопили 80 таких автомобілів.

Завдяки підтримці міжнародних партнерів Україна продовжує відновлювати свою медичну інфраструктуру.

На сьогоднішній день повністю відновлено 594 медичних об’єкти та ще 370 - частково. Найбільше відновлено об’єктів у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

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Йдеться про медичні заклади на звільнених територіях, а також ті, що зазнали незначних пошкоджень, таких як вибиті вікна, пошкоджені дахи або фасади. Роботи з відновлення медичних закладів тривають.

Скільки медзакладів відновила Україна за час повномасштабної війни

Станом на жовтень 2024 року в Україні відновили 887 об’єктів медичних закладів, які були пошкоджені або зруйновані протягом повномасштабної війни.

У різних областях 537 медзакладів відновлені повністю і ще 350 – частково.

Найбільше обʼєктів відновлено в Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях.

За час повномасштабної війни армія РФ пошкодила 1673 обʼєкти медзакладів і ще 223 зруйнувала повністю.