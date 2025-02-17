З початку повномасштабного вторгнення в Україні зареєстровано понад 760 тисяч нових фізичних осіб-підприємців (ФОПів). Водночас 685 тисяч підприємців припинили свою діяльність за цей самий період.
Про це повідомив Опендатабот.
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Рекордна кількість нових ФОПів під час війни
За даними Опендатабот, найбільше нових ФОПів відкрили в столиці, Дніпропетровській та Львівській областях.
Найпопулярнішими сферами діяльності ФОПів є такі:
- роздрібна торгівля;
- ІТ;
- оптова торгівля.
Українські жінки активно відкривають бізнес
Частка жінок-підприємців зросла з 40% до 61%.
Як змінилася кількість ФОПів в Україні?
Кількість нових ФОПів у сфері пошти та кур’єрської діяльності зросла втричі.
У 2024 році спостерігається тенденція до зменшення кількості нових ФОПів і збільшення кількості тих, хто закриває свою діяльність. Найбільше підприємців за цей час було закрито у січні 2025 року − 61 445 підприємств, а відкрито лише 21 358 ФОПів, що є найнижчим показником за останні 12 місяців.
За майже 3 роки повномасштабної війни ФОПи сплатили 126 млрд грн податків.