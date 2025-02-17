Лідери європейських держав мають зібратися в Парижі в понеділок, щоб розглянути можливість автоматичного надання Україні членства в НАТО в разі явного порушення Москвою мирних угод.

Європейські лідери обговорять автоматичне членство України в НАТО у разі агресії РФ

Зустріч високого рівня в Парижі скликали після того, як минулими вихідними США оголосили, що перемовини стосовно російського вторгнення проходитимуть без участі Європи.

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Президент Франції Еммануель Макрон приймає зустріч, у якій візьмуть участь лідери Німеччини, Великої Британії, Італії, Іспанії, Нідерландів, Данії та Польщі.

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Також будуть присутні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

The Guardian, посилаючись на неназвані європейські дипломатичні джерела, повідомила в неділю, що під час обговорень гарантій безпеки буде підніматися питання членства України в НАТО, в тому числі автоматичне надання їй членства у разі явного порушення режиму припинення вогню з боку Росії.

Більше по темі Росія продовжує поглинати Білорусь, Лукашенко боїться збройного повстання Режим Лукашенка між двома вогнями – з одного боку анексія Росією, з іншого – опозиція, що підтримує Україну. Вже не перший рік він по всьому світу полює на добровольців, які воюють за Україну.

«США заявили, що для будь-якої сторони, яка порушить угоду про припинення вогню, мають бути руйнівні наслідки, чого не було в попередніх угодах про припинення вогню в Україні з 2014 року», – пише The Guardian.

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Від часу першого вторгнення Росії у 2014 році й до початку повномасштабного вторгнення у 2022 році були підписані численні документи, відомі як Мінські домовленості, які викликали критику за брак конкретних кроків для забезпечення довгострокового миру.

Під час Мюнхенської конференції з безпеки президент Володимир Зеленський натякнув, що членство в НАТО залишається основною вимогою Києва після того, як за кілька днів до цього міністр оборони США Піт Хеґсет назвав це «нереалістичним».

Високопосадовці з Вашингтона та Москви незабаром зустрінуться в Саудівській Аравії в рамках мирних переговорів після телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і російським лідером Владіміром Путіним.

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І Вашингтон, і Москва дали зрозуміти, що Україна та Європа будуть залученілише на пізніших етапах переговорів, що викликало негативну реакцію з боку європейських лідерів, які заявили, що не можна «нав’язувати» мир Україні.