Швеція розглядає можливість відправлення своїх військовослужбовців в Україну для участі у післявоєнній миротворчій місії, заявив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Швеція не виключає відправлення військових в Україну після війни

За словами Крістерссона, перш ніж ухвалювати таке рішення, необхідно провести ґрунтовні переговори.

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«Ми візьмемо участь у цих обговореннях, і, звичайно, це цілком можливо», - відповів Крістерссон на питання щодо можливого внеску Швеції у миротворчу місію.

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Він додав, що для цієї місії має бути дуже чіткий мандат, і він не думає, що вони зможуть його отримати, доки не просунемось далі в цих переговорах щодо припинення війни.

Крістерссон також зазначив, що Швеція, як правило, бере участь у зміцненні безпеки в їхній частині світу, тому він очікує, що вони будуть частиною процесу і цього разу.

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Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард заявила в ефірі шведського суспільного телебачення, що спочатку необхідно досягти справедливого та сталого миру, який би базувався на повазі до міжнародного права.

«Зараз ми повинні спочатку домовитися про справедливий і тривалий мир, який поважає міжнародне право, поважає Україну і, перш за все, гарантує, що Росія не зможе просто відступити, перегрупуватися і знову напасти на Україну чи іншу країну через кілька років. Як тільки ми встановимо такий мир, ми повинні забезпечити його підтримку, і тоді наш уряд не виключає жодних варіантів», - сказала Марія Мальмер Стенергард.

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Україна розширює співпрацю зі Швецією

13 грудня представники України та Швеції обговорили пріоритети на 2025–2026 роки та можливі формати співпраці Швеції з українським оборонно-промисловим комплексом.

Заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Сергій Боєв провів зустріч із шведською делегацією на чолі з бригадним генералом Йоганом Аксельссоном.

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Шведська делегація уточнила спрямування зазначеної суми та ознайомилася із пріоритетами України в отриманні допомоги на 2025 рік.