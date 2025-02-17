Швеція розглядає можливість відправлення своїх військовослужбовців в Україну для участі у післявоєнній миротворчій місії, заявив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.
Швеція не виключає відправлення військових в Україну після війни
За словами Крістерссона, перш ніж ухвалювати таке рішення, необхідно провести ґрунтовні переговори.
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«Ми візьмемо участь у цих обговореннях, і, звичайно, це цілком можливо», - відповів Крістерссон на питання щодо можливого внеску Швеції у миротворчу місію.
Він додав, що для цієї місії має бути дуже чіткий мандат, і він не думає, що вони зможуть його отримати, доки не просунемось далі в цих переговорах щодо припинення війни.
Крістерссон також зазначив, що Швеція, як правило, бере участь у зміцненні безпеки в їхній частині світу, тому він очікує, що вони будуть частиною процесу і цього разу.
Які країни можна вважати “незамінними” для безпеки України?
Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард заявила в ефірі шведського суспільного телебачення, що спочатку необхідно досягти справедливого та сталого миру, який би базувався на повазі до міжнародного права.
«Зараз ми повинні спочатку домовитися про справедливий і тривалий мир, який поважає міжнародне право, поважає Україну і, перш за все, гарантує, що Росія не зможе просто відступити, перегрупуватися і знову напасти на Україну чи іншу країну через кілька років. Як тільки ми встановимо такий мир, ми повинні забезпечити його підтримку, і тоді наш уряд не виключає жодних варіантів», - сказала Марія Мальмер Стенергард.
Україна розширює співпрацю зі Швецією
13 грудня представники України та Швеції обговорили пріоритети на 2025–2026 роки та можливі формати співпраці Швеції з українським оборонно-промисловим комплексом.
Заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Сергій Боєв провів зустріч із шведською делегацією на чолі з бригадним генералом Йоганом Аксельссоном.
Шведська делегація уточнила спрямування зазначеної суми та ознайомилася із пріоритетами України в отриманні допомоги на 2025 рік.