20 березня в Україні стартує прокат англомовної версії повнометражного документального фільму “Будинок “Слово” режисера Тараса Томенка. Стрічку було створено у 2017 році компанією “Fresh Production Group” за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Фільм “Будинок “Слово” розповідає про один із наймасштабніших злочинів радянської влади - знищення потужного мистецького руху, який зародився у 20-30-х роках у Харкові.

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У 66 квартирах будинку під назвою “Слово” проживали найвідоміші представники української культури - письменники, поети, художники та режисери. Інтелігенцію, зібрану спеціально в одному місці, протягом кількох років було репресовано, розстріляно або змушено працювати на комуністичну партію.

13 лютого закритим показом фільму в Києві стартувала ініціатива творчої групи - міжнародний проєкт “Пам’ятай минуле - борись за майбутнє”, спрямований на захист української культури від знищення.

Творча група. Фото надане PR Batteries agency

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Документальний фільм “Будинок “Слово” стане одним із інструментів для діалогу про багатовікове системне знищення української культури Росією. У рамках проєкту відбудеться серія міжнародних зустрічей, на яких не лише демонструватимуть фільм, а й представлятимуть інших українських митців, які своєю творчістю захищають та утверджують українську культуру у світі.

Прем’єри фільму та зустрічі з творчою групою відбудуться у Великій Британії, Австрії, Німеччині, Естонії, Канаді, Франції та США. Фільм демонструватиметься англійською мовою з українськими субтитрами.

На закриті покази запросять представників політичного та бізнесового середовища, дипломатів, діячів культури, освітян та професорів університетів, які сприятимуть досягненню цілей та поширенню ключових меседжів проєкту.

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Почесною амбасадоркою фільму стала Наталка Цмоць - Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні. Наталка з дитинства була учасницею національної скаутської організації України “Пласт” та відповідала за створення першої програми безпеки в Україні після російського вторгнення у 2014 році. Її легендарний дід - Кость Цмоць-“Модест” - проводив спецоперації зі звільнення українських підпільників із в’язниць гестапо.

13 лютого у Києві відбувся перший захід проєкту “Пам’ятай минуле - борись за майбутнє”, який пройшов під патронатом та за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України, Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу та Державного агентства України з питань кіно. Організатором та ініціатором заходу виступила продюсерська компанія Fresh Production Group.

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Продюсерами фільму та ідейними натхненниками проєкту стали Олег Щербина та Юлія Чернявська.

Серед гостей презентації проєкту та прем’єри англомовної версії документального фільму “Будинок “Слово” були Галина Григоренко - Перший заступник Міністра культури та інформаційної політики, Анастасія Образцова - виконавча директорка Українського культурного фонду, посол Індонезії в Україні Аріф Мухаммед Басалам, представник культурного відділу Посольства Німеччини в Україні Хансйорг Денг, Радник Посла Польщі в Україні Ян Каліновський, Радник Посла Азербайджану Фарід Бабаєв, Посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен, Посол Іспанії в Україні Рікардо Лопес-Аранда Хагу, Роберт Деккер - радник і керівник політичного відділу посольства Нідерландів, директор Британської ради Колм МакГіверн, французькі поети та публіцисти Анн та Лорен Шам-Массар з PEN Ukraine, актори Євген Ламах, Анна Бірзул та інші.