Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повторив свою попередню заяву про те, що Польща не планує надавати свої війська для участі в миротворчій місії в Україні.
Проте Польща підтримає країни, які відправлять військових в Україну, повідомляє РАР.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Польща підтримає військову допомогу Україні без участі своїх солдатів
За словами прем’єр-міністра, вони не планують відправляти польських солдатів на територію України, але підтримуватимуть, зокрема, логістично та політично, країни, які, можливо, захочуть надати такі гарантії безпеки для України в майбутньому.
Голова польського уряду запевнив, що Польща й надалі підтримуватиме Україну, як це робила досі.
За його словами,
Польща підтримає військову допомогу Україні без участі своїх солдатів
Політик наголосив, що Польща також сповнена рішучості продовжувати співпрацю у питаннях безпеки, щодо України та російсько-української війни з Європейським Союзом, такими як Велика Британія, Норвегія та США.
Польща обмежить допомогу на дітей для біженців та іммігрантів
Туск додав, що Польща, Україна та регіон загалом потребують підтримки Європи та США для забезпечення своєї безпеки.
За словами прем’єр-міністра, немає жодних сумнівів, і Польща дотримується цієї позиції, що реальні гарантії безпеки, сталості кордонів для України повинні виходити від співробітництва всієї Європи, США і у межах - у будь-якому випадку - НАТО як єдиної організації, яка впродовж багатьох років і десятиліть забезпечувала стабільність і безпеку Європи та Польщі.
Швеція може відправити своїх військових
Швеція розглядає можливість відправлення військових в Україну для участі у післявоєнній миротворчій місії, заявив прем’єр-міністр Ульф Крістерссон.
За його словами, це стане можливим після ґрунтовних переговорів та досягнення справедливого і сталого миру, який базуватиметься на повазі до міжнародного права.