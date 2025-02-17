Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повторив свою попередню заяву про те, що Польща не планує надавати свої війська для участі в миротворчій місії в Україні.

Проте Польща підтримає країни, які відправлять військових в Україну, повідомляє РАР.

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Польща підтримає військову допомогу Україні без участі своїх солдатів

За словами прем’єр-міністра, вони не планують відправляти польських солдатів на територію України, але підтримуватимуть, зокрема, логістично та політично, країни, які, можливо, захочуть надати такі гарантії безпеки для України в майбутньому.

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Голова польського уряду запевнив, що Польща й надалі підтримуватиме Україну, як це робила досі.

За його словами, 

Польща підтримає військову допомогу Україні без участі своїх солдатів

Політик наголосив, що Польща також сповнена рішучості продовжувати співпрацю у питаннях безпеки, щодо України та російсько-української війни з Європейським Союзом, такими як Велика Британія, Норвегія та США.

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Тепер на виплати можуть претендувати лише іноземці, які працюють у Польщі.

Туск додав, що Польща, Україна та регіон загалом потребують підтримки Європи та США для забезпечення своєї безпеки.

За словами прем’єр-міністра, немає жодних сумнівів, і Польща дотримується цієї позиції, що реальні гарантії безпеки, сталості кордонів для України повинні виходити від співробітництва всієї Європи, США і у межах - у будь-якому випадку - НАТО як єдиної організації, яка впродовж багатьох років і десятиліть забезпечувала стабільність і безпеку Європи та Польщі.

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Швеція може відправити своїх військових

Швеція розглядає можливість відправлення військових в Україну для участі у післявоєнній миротворчій місії, заявив прем’єр-міністр Ульф Крістерссон.

За його словами, це стане можливим після ґрунтовних переговорів та досягнення справедливого і сталого миру, який базуватиметься на повазі до міжнародного права.

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