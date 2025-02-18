Національний банк України оприлюднив статистику щодо рівня підробки гривні. За даними регулятора, рівень підроблення банкнот національної валюти за результатами 2024 року помірно збільшився у порівняння з надзвичайно низькими показниками 2022–2023 років та наблизився до значень 2021 року, який передував повномасштабному вторгненню.

«Водночас ситуація залишається контрольованою та не становить загрози для економіки країни», – наголошує НБУ в своєму повідомленні на офіційному сайті.

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В НБУ наголосили, що за підсумками 2024 року на 1 млн справжніх банкнот гривні припадало близько 5,1 підроблених банкнот.

Для порівняння, у 2021 році цей показник був вищим і становив близько 7,1 підроблених банкнот.

Український національний регулятор також наводить порівняльну статистику з ЄС. Так, як йдеться у повідомлення, за інформацією Європейського центрального банку аналогічний показник у країнах Європейського Союзу у 2023 році був у понад три рази вищий і становив приблизно 16 підроблених банкнот євро (у 2021 році – майже вдвічі вищий за український, 12 підроблених банкнот євро).

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Втім, наразі дані за 2024 рік ЄЦБ ще не оприлюднив.

Така ситуація стала результатом минулорічної зростання активності зловмисників, що пояснюється певною їх адаптацією до реалій воєнного стану та бажанням перевірити ефективність банківської та правоохоронної систем у протидії таким випадкам.

В НБУ також повідомили, що минулого року в Україні найчастіше підробляли 500-гривневі банкноти – вони становлять майже 80% від загальної кількості вилучених підробок, тоді як 200-гривневі банкноти – 18%.

Інші вилучені з обігу підроблені банкноти номіналами 1, 5, 10, 20, 50, 100 та 1000 грн становили лише 4%.

Важливо також наголосити на тому, що найбільше підробляли банкноти гривні старого зразка.

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За результатами 2024 року підробки банкнот гривні нового зразка становлять лише 5,5% від загальної кількості підробок, вилучених у банківській системі України.

Яку іноземну валюту найчастіше підробляють в Україні

В НБУ повідомили, що вкрай низький рівень вилучення підроблених банкнот іноземної валюти, що спостерігався у попередні роки, за підсумками 2024 року також майже повернувся до рівня 2021 року.

Серед вилучених з обігу у 2024 році підроблених банкнот іноземної валюти переважали долари США – 93% від загальної кількості всіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти. На банкноти євро торік припадало лише 7% вилучених підроблених банкнот іноземної валюти.

Найчастіше зловмисники підробляли іноземні банкноти таких номіналів:

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