Російська ФСБ почала підготовку до низки терактів проти мирного населення, які т.зв. спецслужби країни-агресора збираються вчинити на власній території та в окупованому Криму для того, щоб дискредитувати українських партизанів.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомляє партизанський рух АТЕШ.

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«Інформатори «АТЕШ» серед російських спецслужб повідомляють, що окупанти планують вчиняти теракти проти мирного населення, щоб потім звинуватити в цьому партизанські рухи на тимчасово окупованих територіях України та в самій РФ», – йдеться у повідомленні.

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Українські партизани наголосили на тому, що російські спецслужби не придумали нічого нового, адже це «стандартна методичка ФСБ, яку вони вже застосовували раніше для посилення репресій та тотального контролю».

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За інформацією «АТЕШ» елементом такої підготовки стало те, що російська влада заздалегідь оголосила «АТЕШ» терористичною організацією.

Наші партизани ще раз нагадали всім у Росії, що рух діє виключно проти російських військових окупантів та засуджує будь-які злочини проти мирних громадян.

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В Євпаторії посилюють пости, щоб знайти партизанів

Український партизанський рух “АТЕШ” повідомляв про посилені військові пости на всіх в’їздах до Євпаторії, міста на заході Криму. На них зараз окрім російських військових з’являються представники Федеральної служба безпеки Росії (відомої як ФСБ) та інших силових відомств. 

Російське керівництво змінило тактику зберігання пального на тимчасово окупованих територіях України. Логістика ворожої армії суттєво постраждала внаслідок ударів ЗСУ.

Партизани руху “АТЕШ” здійснили диверсію на ділянці залізниці, яку росіяни використовують для постачання на фронт боєприпасів з арсеналів головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ.

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