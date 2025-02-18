Отже, почалося! У вівторок, 18 лютого, в Ер-Ріяді розпочались офіційні переговори між США і Росією щодо припинення війни Росії проти України.

За столом переговорів, що відбуваються в одному з королівських палаців, – топ-дипломати з Вашингтона і Кремля. Посередником виступає наслідний принц Саудівської Аравії.

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Російський телеканал “Россия-24” показав їх за столом. Як зазначає російське видання Медуза, всі мовчали, поки журналісти не вийшли.

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Росію представляють міністр закордонних справ Серґєй Лавров і помічник президента Юрій Ушаков, Сполучені Штати – держсекретар Марко Рубіо, спеціальний посланник на Близькому Сході Стів Віткофф і радник з питань національної безпеки Майкл Волтц.

Зустріч, організована після телефонної розмови президента США Дональда Трампа з його російським колегою, стала першою за час російського вторгнення зустріччю на високому рівні між офіційними особами США і Росії.

Очікується, що обидві сторони закладуть основу для сприяння майбутнім мирним переговорам в Ер-Ріяді.

І Вашингтон, і Москва виключили участь України та Європи на цьому етапі.

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Втім, президент України Володимир Зеленський пообіцяв не визнавати результати через відсутність Києва на цих перемовинах.

За словами Кирила Дмитрієва, голови Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ), зустрічі в Ер-Ріяді передувала ще одна зустріч з питань торгівлі та економіки.

Мирний план Трампа щодо російсько-української війни

Напередодні ми писали про те, що Україна готова до угоди зі США щодо копалин, але за умови гарантій безпеки.

“Нічого принципово нового в цій угоді, у цьому напрямку чи в самому бажанні укласти таку угоду немає – подібні домовленості існували в той чи інший час. Але ключове питання не в тому, що Україна може дати, а в тому, що вона може отримати... Ми дійсно зацікавлені в підписанні угоди зі США”, - розповів напередодні Президент України Володимир Зеленський.

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Тиждень Kyiv Post повідомляв, що адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила розробку мирного плану щодо України, щоб надати Європі місце за столом переговорів.

Тоді спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлогг обіцяв провести індивідуальні переговори із союзниками по НАТО до того, як закінчить довгоочікуваний план припинення війни.

Під час переговорів з європейськими дипломатами він слухатиме варіанти форми мирної угоди і того, які уряди можуть зробити свій внесок.