Книга «Шлях зерна» від Kernel стала нестандартним дипломатичним інструментом, розповідаючи світовій спільноті про виклики українського агроекспорту. Видання не лише виграло престижну нагороду за дизайн, а й виконує важливу роль на міжнародній арені, представляючи Україну на дипломатичних майданчиках, зокрема на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Війна в Україні продовжується. На тлі скорочення площ обробітку земель через окупацію чи замінованість та обстрілів портової інфраструктури, понад 400 мільйонів людей у 100 країнах, що залежать від української агропродукції, щодня опиняються під загрозою. За оцінками Міністерства аграрної політики та продовольства, кожен гектар української землі рятує від голоду 18 осіб по всьому світу.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Фото надано персслужбою Kernel

Розуміючи свою глобальну відповідальність, українські агровиробники та експортери продовжують виконувати міжнародні зобов’язання, незважаючи на воєнний стан. Завдяки зусиллям тисяч працівників агропромисловий комплекс залишається основою національної економіки, водночас виступаючи перспективною сферою для залучення іноземних інвестицій, зокрема у проекти відновлення.

Advertisement

Експорт агропродукції морськими шляхами продовжує демонструвати позитивну динаміку. Незважаючи на виклики війни, у 2024 році обсяг експорту агропродукції склав $24,5 млрд, що є другим найкращим результатом після рекорду 2021 року. Водночас, як і три роки тому, під час блокади портів Великої Одеси та невизначеності щодо можливостей експорту, продовольча безпека світу залишається під серйозною загрозою.

Щоб утримувати увагу світової спільноти на проблемах українського агросектору, була створена книга «Шлях зерна». Видання задумане як унікальний подарунок для дипломатичних місій, партнерів, лідерів думок та учасників міжнародних переговорів, які відіграють ключову роль у підтримці України під час війни, розвитку її аграрного бізнесу та зміцненні експортного потенціалу.

Advertisement

Фото надано агентством Postmen

Концепція, народжена війною

«Шлях зерна» — це лімітоване видання, концепція та ініціатива створення якого належить компанії Kernel, найбільшому експортеру зернових культур з України. Особливість книги в тому, що вона розповідає про події сучасної історії – від блокади морських портів через російську агресію, підписання Чорноморської зернової ініціативи, обстріли агроінфраструктри і до початку дії українського зернового коридору завдяки підтримці ЗСУ – через емоційні фотографії та ілюстрації українських фотографів та ілюстраторів.

Advertisement

Катерина Співакова, директор з комунікацій та взаємодії з урядом, Kernel. Фото надано пресслужбою Kernel

«Ця книга – про стійкість, лідерство та незламність українських аграріїв та експортерів. Про те, як зерно торує свій шлях до людей по всьому світу навіть у найскладніших умовах повномасштабного вторгнення. Сьогодні, як і три роки тому, український агросектор потребує підтримки – поля, інфраструктура і порти Одеси і досі під постійними атаками ворога. І потребують захисту – достатньої кількості зброї, протиповітряної оборони, дипломатії, санкцій за кожен воєнний злочин», - розповідає про задум проєкту Катерина Співакова, директорка з комунікацій та взаємодії з урядом, Kernel.

Advertisement

Фото надано пресслужбою Kernel

Художнє оформлення книги здійснила комунікаційна агенція Postmen. Над проєктом працювали Ярослав Ведмідь, Олег Грищенко, Олексій Чекаль, який також відповідав за шрифтове оформлення (літерація назви) у співпраці з Fixel font.

Advertisement

Починається книга зверненням Президента України. Передмову написав відомий український історик Ярослав Грицак, де розповів про шлях українського зерна крізь століття і до наших днів.

Проєкт культурної дипломатії

Вперше книга була представлена громадськості на президентському саміті Grain from Ukraine 2024. Сьогодні «Шлях зерна» активно виконує свою дипломатичну місію: у січні книгу презентували комісару Єврокомісії з питань агросектору на міжнародній аграрній виставці в Берліні, а також на заходах Українського дому у рамках Міжнародного економічного форуму в Давосі. Фото з артбуку виставлені в дипломатичних місіях ЄС у країнах Глобального Півдня та посольствах України.

Нетипова концепція книги «Шлях зерна| The Path of Grain» вже була відзначена перемогою в номінації «Візуальний сторітелінг» на конкурсі «Найкращий книжковий дизайн 2024», який відбувся в рамках Міжнародного фестивалю Книжковий Арсенал. Разом з іншими фіналістами, «Шлях Зерна» вирушить на всесвітньо відомі книжкові ярмарки у Лейпцигу та Франкфурті у 2025 році в рамках змагання «Найкрасивіші книги світу», організованого Buchkunst.