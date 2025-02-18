Президент України Володимир Зеленський повідомив, що переніс візит до Саудівської Аравії на 10 березня на тлі перемовин РФ та США.

Про це він повідомив під час пресконференції після зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, передає кореспондентка Суспільного.

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Зеленський скасував візит до Саудівської Аравії через переговори РФ та США

Причиною скасування робочого візиту до Саудівської Аравії стала зустріч делегацій Росії та США у Саудівській Аравії, на якій обговорювали війну в Україні, але без української делегації.

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“Не можна приймати рішення без України, як завершити війну в Україні. Ті чи інші умови, нас не запрошували на цю зустріч. Російсько-американську зустріч в Саудівській Аравії. Для нас це було сюрпризом. Так як і для багатьох”, — заявив Зеленський.

Переговори США та Росії про російсько-українську війну без України - що відомо

18 лютого, у столиці Саудівської Аравії, місті Ер-Ріяд, стартували переговори американської делегації та представників країни-агресора РФ.

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Головні заяви та рішення ухвалені на переговорах Росії та США щодо України, які відбулися 18 лютого.

17 лютого Президент Володимир Зеленський, коментуючи майбутні переговори російської та американської сторін у Саудівський Аравії, наголосив, що Україна не братиме в них участі та не не визнаватиме результатів.

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Докладніше про заяви, які пролунали під час переговорів США та Росії 18 лютого читайте тут.

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