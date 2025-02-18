У столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді, завершилася зустріч між представниками США та Росії.

Kyiv Post зібрав головне, з того, що про результати переговорів повідомили у США та РФ.

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Держсекретар США: Всі повинні бути згодні з рішенням війни в Україні

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що всі, хто бере участь в українському конфлікті, повинні бути згодні з рішенням щодо його завершення, цитує Reuters.

За його словами, зустріч з російськими чиновниками в Ер-Ріяді була першим кроком на довгому і важкому шляху до справедливого і довготривалого припинення війни в Україні.

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Рубіо також наголосив, що Європейський Союз має бути залучений до цього процесу на певному етапі, і що ніхто не буде відсторонений.

Американський переговірник Майк Волтц заявив, що президент США Дональд Трамп налаштований дуже швидко просуватися на переговорах щодо потенційної мирної угоди в Україні.

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Зокрема, будуть переговори про територію і гарантії безпеки.

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Волтц сказав, що з союзниками США проводяться консультації щодо України і що ніхто не залишається осторонь.

Він додав, що радий, що Європа говорить про більш рішучий внесок у безпеку України.

Також обидві сторони домовилися відновити штат своїх посольств у Вашингтоні та Москві, щоб створити місії для підтримки мирних переговорів щодо України.

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Держдеп США: Переговори з Росією в Ер-Ріяді - «важливий крок вперед»

Сполучені Штати хочуть зупинити вбивства і використовують свою силу в світі, щоб об’єднати країни, цитує Reuters речницю державного департаменту США Теммі Брюс.

За її словами, президент Трамп є єдиним лідером у світі, який може переконати Україну та Росію погодитися на це.

Під час переговорів американські та російські посадовці домовилися про:

«створення механізму консультацій для усунення подразників у двосторонніх відносинах з метою вжиття заходів, необхідних для нормалізації роботи дипмісій»

«закладання основ для майбутньої співпраці з питань, що становлять взаємний геополітичний інтерес, а також історичних економічних та інвестиційних можливостей, які з’являться після успішного завершення конфлікту в Україні»

«залишатися залученими, щоб переконатися, що процес рухається вперед вчасно і продуктивно».

Також сторони домовилися про створення переговорних груп, які будуть обговорювати питання щодо України.

Будуть вибори: Росія та США розробили 3-етапний мирний план для України

США та Росія представили спільний мирний план щодо України, основним етапом якого є проведення нових виборів для врегулювання конфлікту.

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Про це повідомила кореспондентка прес-пулу Білого дому від Fox News Джекі Хайнріх.

За даними журналістки, запропонований план складається з трьох етапів:

припинення бойових дій

організації нових виборів в Україні

підписання остаточної угоди.

Головною умовою реалізації плану є проведення виборів в Україні, проте ця пропозиція викликає суперечки.

За словами журналістки, Путін переконаний, що будь-який інший кандидат, окрім чинного президента України, буде більш відкритим до переговорів і поступок.

Водночас Трамп, який також залучений до дипломатичних процесів, заявив про готовність прийняти будь-який результат виборів, включаючи перемогу проросійського політика.

На думку Трампа і Путіна, шанси Зеленського на переобрання залишаються низькими.