У столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді, завершилася зустріч між представниками США та Росії.

Kyiv Post зібрав головне, з того, що про результати переговорів повідомили у США та РФ.

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Держсекретар США: Всі повинні бути згодні з рішенням війни в Україні

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що всі, хто бере участь в українському конфлікті, повинні бути згодні з рішенням щодо його завершення, цитує Reuters.

За його словами, зустріч з російськими чиновниками в Ер-Ріяді була першим кроком на довгому і важкому шляху до справедливого і довготривалого припинення війни в Україні.

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Рубіо також наголосив, що Європейський Союз має бути залучений до цього процесу на певному етапі, і що ніхто не буде відсторонений.

Американський переговірник Майк Волтц заявив, що президент США Дональд Трамп налаштований дуже швидко просуватися на переговорах щодо потенційної мирної угоди в Україні.

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Зокрема, будуть переговори про територію і гарантії безпеки.

Нескінченна війна в Європі є неприйнятною для Трампа 
заявив радник з національної безпеки США Майк Волтц

Волтц сказав, що з союзниками США проводяться консультації щодо України і що ніхто не залишається осторонь.

Він додав, що радий, що Європа говорить про більш рішучий внесок у безпеку України.

Також обидві сторони домовилися відновити штат своїх посольств у Вашингтоні та Москві, щоб створити місії для підтримки мирних переговорів щодо України.

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Держдеп США: Переговори з Росією в Ер-Ріяді - «важливий крок вперед»

Сполучені Штати хочуть зупинити вбивства і використовують свою силу в світі, щоб об’єднати країни, цитує Reuters речницю державного департаменту США Теммі Брюс.

За її словами, президент Трамп є єдиним лідером у світі, який може переконати Україну та Росію погодитися на це.

Під час переговорів американські та російські посадовці домовилися про:

  • «створення механізму консультацій для усунення подразників у двосторонніх відносинах з метою вжиття заходів, необхідних для нормалізації роботи дипмісій»
  • «закладання основ для майбутньої співпраці з питань, що становлять взаємний геополітичний інтерес, а також історичних економічних та інвестиційних можливостей, які з’являться після успішного завершення конфлікту в Україні»
  • «залишатися залученими, щоб переконатися, що процес рухається вперед вчасно і продуктивно».

Також сторони домовилися про створення переговорних груп, які будуть обговорювати питання щодо України.

Будуть вибори: Росія та США розробили 3-етапний мирний план для України

США та Росія представили спільний мирний план щодо України, основним етапом якого є проведення нових виборів для врегулювання конфлікту.

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Про це повідомила кореспондентка прес-пулу Білого дому від Fox News Джекі Хайнріх.

За даними журналістки, запропонований план складається з трьох етапів:

  • припинення бойових дій
  • організації нових виборів в Україні
  • підписання остаточної угоди.

Головною умовою реалізації плану є проведення виборів в Україні, проте ця пропозиція викликає суперечки.

За словами журналістки, Путін переконаний, що будь-який інший кандидат, окрім чинного президента України, буде більш відкритим до переговорів і поступок.

Водночас Трамп, який також залучений до дипломатичних процесів, заявив про готовність прийняти будь-який результат виборів, включаючи перемогу проросійського політика.

На думку Трампа і Путіна, шанси Зеленського на переобрання залишаються низькими.

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Лавров: Під час зустрічі США краще почули Росію

Після переговорів міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров дав пресконференцію - росЗМІ цитують його заяви:

  • Рубіо на зустрічі в Ер-Ріяді наголосив на необхідності для Росії та США керуватися національними інтересами, і Москва з цим погодилася.
  • Росія та США дійшли згоди щодо важливості об’єднання зусиль у геополітичних питаннях та економічній співпраці.
  • Є підстави вважати, що американська сторона стала краще сприймати позицію Росії.
  • Москва і Вашингтон домовилися, що у випадках, коли їхні інтереси не збігаються, слід вирішувати проблеми дипломатичним шляхом.
  • Під час переговорів було досягнуто домовленості про створення умов для поступового відновлення співпраці між Росією та США у міру врегулювання українського конфлікту.
  • Лавров не бачив повідомлень про нібито домовленість між Росією та США щодо триступеневого плану врегулювання ситуації в Україні.
  • Під час переговорів США запропонували запровадити мораторій на атаки енергетичної інфраструктури, однак Росія пояснила, що не завдає ударів по цивільних об’єктах (хоча весь світ бачить і знає, що ці слова Лаврова - це відверта брехня - ред.).

Переговори США та Росії про російсько-українську війну без України - що відомо

Варто нагадати, у вівторок, 18 лютого, у столиці Саудівської Аравії, місті Ер-Ріяд, стартували переговори американської делегації та представників країни-агресора РФ.

Зустріч тривала понад чотири години, включно з 15-хвилинною перервою та «робочим обідом».

Держсекретар США Марко Рубіо та глава МЗС Росії Сергій Лавров провели зустріч перед переговорами щодо припинення війни в Україні.

Серед інших американських посадовців, присутніх на переговорах в Ер-Ріяді, радник з національної безпеки США Майк Волтц та посланник США із питань Близького Сходу Стів Віткофф.

З російської сторони на зустрічі присутні помічник кремлівського лідера Володимира Путіна Юрій Ушаков та очільник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, які відіграли ключову закулісну роль у нещодавній угоді зі звільнення ув’язнених у США.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін боїться прямих перемовин з Україною, вважаючи такі дії програшем і слабкістю.

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