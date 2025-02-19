У 2024 році українська ІТ-індустрія втратила 2 000 фахівців – на 8 000 менше, ніж у 2023 році, коли компанії втратили 10 000 співробітників, йдеться у дослідженні DOU.

Як свідчать дані, зібрані експертами, кількість спеціалістів у 50 найбільших ІТ-компаніях України скоротилася на 858 осіб, або на 1,07% у другій половині 2024 року.

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Зараз в 50 найбільших ІТ-компаніях України працює 79 600 спеціалістів. Відтік кадрів у другій половині 2024 року був найнижчим з початку повномасштабного вторгнення Росії.

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Попри це, ІТ-компанії активізувалися на ринку праці та збільшилися кількість нових вакансій. За шість місяців 2024 року вони взяли на роботу 7 200 нових спеціалістів – на 1 700 більше, ніж у першій половині року. Відповідно, більше ніж на половину інтенсифікувалися процеси наймання, зазначають у DOU.

Загалом кількість співробітників у другій половині 2024 року збільшили 16 українських ІТ-компаній.

Три компанії зберегли чисельність персоналу на тому ж рівні, і ще лише три компанії збільшили штат більш ніж на 100 фахівців за шість місяців.

Які українські IT-компанії найняли найбільше персоналу у 2024 році. Джерело: DOU

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В найбільшій українській ІТ-компанії, EPAM Ukraine плинність кадрів майже зупинилася – за шість місяців звільнилося лише 30 спеціалістів. Протягом року компанія найняла понад 1 000 фахівців, зокрема 508 Junior та 590 Middle+ спеціалістів.

SoftServe, друга за величиною ІТ-компанія України, також стабілізувала свою команду, втративши лише 56 спеціалістів. У другій половині року компанія взяла на роботу 477 ІТ-фахівців, а загалом за рік – 700. Найбільший попит був на спеціалістів з Java, .NET, WebUI та QC.

Разом з тим, деякі компанії скорочували персонал. Український підрозділ міжнародної компанії Evoplay зменшився на 290 осіб через звільнення низькоефективних співробітників та релокацію.

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Міжнародна ІТ-компанія Infopulse & Tietoevry, заснована в Україні, втратила 152 спеціалістів, а український підрозділ Room 8 Group скоротився на 135 осіб через зменшення кількості проєктів та мобільність кадрів.

Інші компанії, такі як міжнародна DataArt (-128), українська Ciklum (-120) та одна з провідних R&D-компаній України SQUAD (-130), пояснили свої скорочення природною плинністю кадрів і зміною бізнес-пріоритетів.

У яких українських IT-компаніях відтік кадрів був найбільшим у 2024 році. Джерело: DOU

Як розширюються українські ІТ-компанії

SoftServe повідомляє про збільшення кількості нових клієнтів, причому близько 80% з них запускають проєкти саме в Україні. У портфелі компанії стало більше проєктів, пов’язаних з штучним інтелектом (ШІ), йдеться у звіті DOU.

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Хоча SoftServe оптимістично оцінює перспективи 2025 року, компанія залишається обережною, оскільки значне покращення ситуації в ІТ-галузі України можливе лише після завершення війни, зазначають експерти DOU.

Наразі SoftServe працевлаштовує понад 4 000 осіб в Україні. Компанія розширює міжнародну присутність, а кількість активних проєктів зросла з 135 до 180. Відкриті вакансії включають Embedded-інженерів, Hardware-розробників та тестувальників.

Українська ІТ-компанія Nova Digital за шість місяців зросла наполовину, найнявши 323 спеціалістів. Вона зосереджена на цифровізації та виході на нові ринки в рамках американської групи NOVA. Також компанія розробляє власні ІТ-продукти для зовнішнього ринку.

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Український ІТ-ринок поступово стабілізується. Провідні компанії продовжують наймати персонал і залучати нові проєкти. У 2025 році компанії планують розширюватися, сподіваючись на подальше покращення ринкових умов, йдеться у звіті.

Лідером зростання стала Ajax Systems – найбільший у Європі виробник систем безпеки. Компанія найняла 749 спеціалістів і залишається єдиною серед топ-5 найбільших українських ІТ-компаній, яка стабільно розширює команду.