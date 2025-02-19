Посли Євросоюзу погодили новий 16-й пакет санкцій проти РФ, повідомив Укрінформ.

У ЄС погодили 16-й пакет санкцій щодо Росії

Очікується, що формальне затвердження 16-го пакету санкцій ЄС проти Росії відбудеться наступного понеділка під час засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Брюсселі.

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16-й пакет санкцій проти країни-агресора включатиме нові важливі елементи.

Зокрема, обмежувальні заходи будуть застосовуватися проти 11 російських портів і аеропортів, зокрема причетних до оминання міжнародних обмежень на граничну ціну на російську нафту, що доставляється морським шляхом. У новому пакеті будуть включені до санкційного переліку ще 73 судна, причетні до діяльності російського тіньового флоту.

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Крім того, ще 13 російських банків будуть відключені від платіжної системи SWIFT, при цьому трьом фінустановам буде повністю заборонено здійснювати транзакції.

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Передбачається позбавлення 8 російських медіа ліцензій на мовлення в країнах ЄС.

Санкції ЄС будуть запроваджені стосовно 48 осіб та 35 установ, до яких буде застосовано замороження фінансових активів та заборона на в’їзд до ЄС.

Крім цього, новий пакет санкцій ЄС передбачає заборону експорту в Росію певних категорій товарів (хімічні прекурсори, хром, інші продукти, що використовуються у верстатах з ЧПК), а також заборону на надання послуг в секторах газу та нафтопереробки.

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ЄС також введе заборону на імпорт російського алюмінію.

Додаткові правові заходи ухвалені проти застосування російських безпілотних літальних апаратів, а також введені нові критерії для застосування санкцій проти установ, наприклад за підтримку російського оборонного виробництва, проти власників та операторів суден, що входять до складу російського «тіньового флоту», та їх капітанів.

Ці та інші елементи нового пакету санкцій будуть «дзеркально» застосовані проти Білорусі та поширюватимуться на непідконтрольні уряду регіони України.

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Санкції набудуть чинності після їх ухвалення Радою ЄС та оприлюднення в Офіційному журналі ЄС.

Зеленський закликав ЄС до санкцій проти капітанів “тіньового флоту”

Раніше Президент України Володимир Зеленський закликав країни Європейського Союзу запровадити санкції проти капітанів “тіньового флоту” Росії, які допомагають обходити санкції та перевозити російську нафту.

Він закликав ЄС підтримати цю ініціативу та приєднатися до санкцій. Президент також привітав країни Балтії з успішною синхронізацією їхніх енергосистем з європейською.

Морське відомство Данії заявляло, що посилить перевірки нафтових танкерів, які курсують її водами, з метою виявлення “тіньового флоту” Росії, що порушує санкції і підозрюється у підводних диверсіях.

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До складу російського “тіньового флоту”, що експортує нафту з РФ в обхід міжнародних санкцій, входять 230 танкерів, які раніше належали компаніям із США та Європи.