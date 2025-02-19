Нижня палата парламенту Нідерландів закликала уряд країни до активної участі у створенні “післявоєнних миротворчих сил” в Україні, пише NOS.

Нілерланди можуть створити миротворчі сили для розгортання в Україні

Відповідну резолюцію було ухвалено більшістю голосів.

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Парламент Нідерландів наголошує на важливості забезпечення стабільності в Україні у разі досягнення перемир’я з Росією. У резолюції зазначено, що участь Нідерландів у миротворчій місії не обов’язково має відбуватися під егідою НАТО, оскільки міністр оборони США вже заявив про те, що США та Альянс не бачать себе учасниками подібної місії.

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За даними NOS, найбільша партія в нижній палаті парламенту Нідерландів виступила проти цієї пропозиції. Водночас партія GroenLinks-PvdA підтримала резолюцію, хоча її представниця заявила, що вважає передчасним обговорення питання відправки військ в Україну.

Більше по темі Стефанчук відреагував на заяву Трампа про вибори в Україні Очільник Верховної Ради наголосив, що Україна не копіюватиме російський стиль проведення виборів, де переможець відомий ще до початку процесу.

Британія готова розмістити свої війська в Україні

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявляв, що “готовий і хоче” відправити британські війська в Україну для забезпечення виконання мирної угоди.

За його словами, це рішення не приймали легковажно, і що він усвідомлює відповідальність за можливу загрозу для британських військовослужбовців.

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що настав час для створення об’єднаних Збройних сил Європи. На полях Мюнхенської конференції з безпеки президент Володимир Зеленський заявляв, що Україні буде дуже складно вижити без військової підтримки США.

Президент стурбований, що Україна залишиться вразливою до нової масштабної атаки росіян, якщо Штати припинять військову допомогу.