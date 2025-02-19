Державна служба фінансового моніторингу України опрацювала 1 750 940 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу. З них 82% стосувалися порогових операцій.

Про це повідомив Опендатабот.

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Підозрілі операції в Україні – що треба знати

За даними Опендатабот, за рік кількість повідомлень, що надійшли до Держфінмоніторингу, збільшилася на 23%. При цьому 99% повідомлень надходять від банків, решта – від небанківських установ, таких як кредитні спілки, страхові компанії та ломбарди.

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Кількість повідомлень про підозрілі операції зростає: якщо у 2021 році їх було 5%, то минулого року – вже 18%. Проте більшість повідомлень (82% або 1,44 млрд) стосуються саме порогових операцій.

Інфографіка: Опендатабот

За результатами перевірки понад тисячу матеріалів на загальну суму 62,59 млрд грн було передано до відповідних правоохоронних органів. Найбільше матеріалів направлено до Національної поліції – 31% (323 справи), Служби безпеки України – 27% (289 матеріалів) та Національного антикорупційного бюро України – 15% (156 матеріалів). Загальна сума цих справ оцінюється у 37,39 млрд грн.

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Куди переходять повідомлення про підозрілі фіноперації?

Інфографіка: Опендатабот

З початку повномасштабного вторгнення кількість матеріалів, які Держфінмоніторинг направляє до Державного бюро розслідувань, зросла у 3,3 раза (11% або 118 матеріалів). Водночас кількість матеріалів, направлених до Податкової, скоротилася у 2,5 раза – до 95 справ.

Найменше матеріалів надійшло до Офісу Генерального прокурора – 7% (71). Ще один матеріал було направлено до розвідувальних органів.