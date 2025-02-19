Державна служба фінансового моніторингу України опрацювала 1 750 940 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу. З них 82% стосувалися порогових операцій.
Про це повідомив Опендатабот.
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Підозрілі операції в Україні – що треба знати
За даними Опендатабот, за рік кількість повідомлень, що надійшли до Держфінмоніторингу, збільшилася на 23%. При цьому 99% повідомлень надходять від банків, решта – від небанківських установ, таких як кредитні спілки, страхові компанії та ломбарди.
Кількість повідомлень про підозрілі операції зростає: якщо у 2021 році їх було 5%, то минулого року – вже 18%. Проте більшість повідомлень (82% або 1,44 млрд) стосуються саме порогових операцій.
За результатами перевірки понад тисячу матеріалів на загальну суму 62,59 млрд грн було передано до відповідних правоохоронних органів. Найбільше матеріалів направлено до Національної поліції – 31% (323 справи), Служби безпеки України – 27% (289 матеріалів) та Національного антикорупційного бюро України – 15% (156 матеріалів). Загальна сума цих справ оцінюється у 37,39 млрд грн.
Куди переходять повідомлення про підозрілі фіноперації?
З початку повномасштабного вторгнення кількість матеріалів, які Держфінмоніторинг направляє до Державного бюро розслідувань, зросла у 3,3 раза (11% або 118 матеріалів). Водночас кількість матеріалів, направлених до Податкової, скоротилася у 2,5 раза – до 95 справ.
Найменше матеріалів надійшло до Офісу Генерального прокурора – 7% (71). Ще один матеріал було направлено до розвідувальних органів.