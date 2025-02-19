Експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон спростував низку недавніх заяв президента США Дональда Трампа, проте зазначив, що такі висловлювання можуть мотивувати Європу до активніших дій.
Про це Джонсон написав у своєму дописі в X.
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Джонсон: Європейці мають припинити скандалити через Трампа
На його думку, європейські країни мають припинити критикувати Трампа та зосередитися на спільних зусиллях, щоб допомогти йому у припиненні війни.
Водночас він сам заперечив деякі твердження Трампа, зокрема щодо необхідності проведення виборів в Україні під час війни.
“Звичайно, країна, яка зазнає насильницького вторгнення, не повинна проводити вибори. У Великій Британії не було загальних виборів з 1935 по 1945 рік.
Звичайно, рейтинги Зеленського не 4%. Насправді вони приблизно такі ж, як і у Трампа”, – зазначив Джонсон.
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На його думку, заяви Трампа не завжди є історично точними, але їхня головна мета – привернути увагу європейців і спонукати їх до активних дій.
Також Джонсон порушив питання заморожених російських активів на суму 300 мільярдів доларів, значна частина яких зберігається в Бельгії.
Він наголосив, що ці кошти слід використати для фінансової підтримки України та компенсації США за надану допомогу, звинувативши європейські країни у створенні перешкод для розмороження цих активів.
When are we Europeans going to stop being scandalised about Donald Trump and start helping him to end this war?— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 19, 2025
Of course Ukraine didn’t start the war. You might as well say that America attacked Japan at Pearl Harbor.
Of course a country undergoing a violent invasion should…
Трамп неоднозначно висловився щодо рівня підтримки Зеленського
Президент США висловив підтримку необхідності проведення виборів в Україні та зробив заяву щодо рівня підтримки чинного президента України.
Трамп заявив, що рейтинг Зеленського серед населення України “становить лише 4%”
“Зеленський – лідер в Україні, я маю це сказати, але в нього лише 4% підтримки. І так, я б сказав, що, знаєте, якщо вони хочуть мати місце за столом переговорів, можна сказати, що народ має... Хіба українці не мають сказати: знаєте, минуло багато часу відтоді, як у нас були вибори? Це не вимога Росії. Це виходить від мене і від багатьох інших країн також”, – наголосив очільник Штатів.
Зеленський прокоментував свій рейтинг довіри
Під час пресконференції Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву Трампа щодо 4% довіри.
“Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде”.
Він додав, що такі дані це російська провокація.
“Ми розуміємо це і у нас є докази, що ці цифри обговорюються між Америкою і Росією. На жаль, президент Трамп, з великою повагою ставимося до нього як лідера народу, який ми дуже поважаємо, живе в дезінформаційному просторі”, - заявив Зеленський.