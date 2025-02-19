Експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон спростував низку недавніх заяв президента США Дональда Трампа, проте зазначив, що такі висловлювання можуть мотивувати Європу до активніших дій.

Про це Джонсон написав у своєму дописі в X.

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Джонсон: Європейці мають припинити скандалити через Трампа

На його думку, європейські країни мають припинити критикувати Трампа та зосередитися на спільних зусиллях, щоб допомогти йому у припиненні війни.

Водночас він сам заперечив деякі твердження Трампа, зокрема щодо необхідності проведення виборів в Україні під час війни.

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“Звичайно, країна, яка зазнає насильницького вторгнення, не повинна проводити вибори. У Великій Британії не було загальних виборів з 1935 по 1945 рік.

Звичайно, рейтинги Зеленського не 4%. Насправді вони приблизно такі ж, як і у Трампа”, – зазначив Джонсон.

Більше по темі Путін заявив, що Росія готова повернутися до переговорів з Україною Президент РФ позитивно оцінив переговори РФ та США, які відбулися у Ep-Pіяді.

На його думку, заяви Трампа не завжди є історично точними, але їхня головна мета – привернути увагу європейців і спонукати їх до активних дій.

Також Джонсон порушив питання заморожених російських активів на суму 300 мільярдів доларів, значна частина яких зберігається в Бельгії.

Він наголосив, що ці кошти слід використати для фінансової підтримки України та компенсації США за надану допомогу, звинувативши європейські країни у створенні перешкод для розмороження цих активів.