Зареєструвати подію на онлайн-карті подій до роковин російського повномасштабного вторгнення можна на спеціальній сторінці. Це основний інтернет-ресурс кампанії “Stand With Ukraine! Unite for Ukrainian Victory!” Світового Конґресу Українців (СКУ).

Поетапність дій для реєстрації:

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  • Натисніть “зареєструвати подію” у правому верхньому кутку сторінки. 
  • Після того, як відкрилась форма реєстрації, введіть наступні дані: електронну пошту контактної особи одного з організаторів, країну проведення акції, місто проведення – англійською й українською мовами, тип події, організатора, дату, час, контактну особу, а також посилання на локацію проведення заходу в Google.
  • У блоці “коментарі” додайте іншу важливу інформацію, яку потрібно знати про вашу подію.
  • Дайте дозвіл на обробку даних, який потрібен для забезпечення коректної реєстрації та обробки наданої вами інформації.
  • Натисніть “зареєструвати подію”. 

Після реєстрації та проходження верифікації всі заходи зʼявляться на онлайн-карті подій. Кожен охочий зможе долучитись до акції й знайти потрібну подію у своєму місці. Більше інформації про кампанію – на спеціальній сторінці.

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Також закликаємо подивитись відеоінструкцію реєстрації. 

Наголошуємо: реєстрація доступна не лише для вуличних акцій, а й для будь-яких інших заходів, що відбудуться до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Реєстрація акцій на онлайн-карті подій є важливим кроком не лише для того, щоб візуально позначити всі заходи в одному місці, а й для демонстрації єдності серед українців по всьому світу. Це дозволить світовому українству показати, як ми об’єднані в боротьбі за Україну, незалежно від того, де перебуваємо. 

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Одним із ключових заходів кампанії стане акція Всесвітня тривога – Global alarm. 24 лютого 2025 року о 18:00 за місцевим часом українські громади по світу увімкнуть сирену – сигнал повітряної тривоги, як нагадування світу про продовження війни й заклик до дій.

Масштабну адвокаційну кампанію “Stand with Ukraine” до третіх роковин російського повномасштабного вторгнення в Україну СКУ оголоcив 11 січня. Мета – нагадати світу про третій рік повномасштабної війни та наслідки російського вторгнення для України й світу, а також закликати демократичні уряди мобілізувати підтримку для України, посилити тиск на Росію з метою припинення війни та відновлення територіальної цілісності України.

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Переглянути матеріали всесвітньої акції можна за посиланням.

Об’єднаймося всім світом у знак солідарності з Україною!

Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
Створений у 1967 році Світовий Конгрес Українців є глобальним голосом українського народу в усьому світі. Як міжнародна громадська організація ми представляємо інтереси понад 20 мільйонів українців у діаспорі, об’єднуємо українські громади та організації у понад 60 країнах світу та працюємо на підтримку демократичної, квітучої, європейської України. СКУ визнано Економічною та Соціальною Радою ООН неурядовою організацією зі спеціальним консультативним статусом. Вона має статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи.
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