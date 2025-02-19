Після реєстрації та проходження верифікації всі заходи зʼявляться на онлайн-карті подій. Кожен охочий зможе долучитись до акції й знайти потрібну подію у своєму місці. Більше інформації про кампанію – на спеціальній сторінці .

Зареєструвати подію на онлайн-карті подій до роковин російського повномасштабного вторгнення можна на спеціальній сторінці . Це основний інтернет-ресурс кампанії “Stand With Ukraine! Unite for Ukrainian Victory!” Світового Конґресу Українців (СКУ).

Наголошуємо: реєстрація доступна не лише для вуличних акцій, а й для будь-яких інших заходів, що відбудуться до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Реєстрація акцій на онлайн-карті подій є важливим кроком не лише для того, щоб візуально позначити всі заходи в одному місці, а й для демонстрації єдності серед українців по всьому світу. Це дозволить світовому українству показати, як ми об’єднані в боротьбі за Україну, незалежно від того, де перебуваємо.

Онлайн-карта стане символом нашої солідарності, яку побачить увесь світ.

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Одним із ключових заходів кампанії стане акція Всесвітня тривога – Global alarm. 24 лютого 2025 року о 18:00 за місцевим часом українські громади по світу увімкнуть сирену – сигнал повітряної тривоги, як нагадування світу про продовження війни й заклик до дій.

Масштабну адвокаційну кампанію “Stand with Ukraine” до третіх роковин російського повномасштабного вторгнення в Україну СКУ оголоcив 11 січня. Мета – нагадати світу про третій рік повномасштабної війни та наслідки російського вторгнення для України й світу, а також закликати демократичні уряди мобілізувати підтримку для України, посилити тиск на Росію з метою припинення війни та відновлення територіальної цілісності України.

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Переглянути матеріали всесвітньої акції можна за посиланням.

Об’єднаймося всім світом у знак солідарності з Україною!