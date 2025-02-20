Поки Україна бореться за виживання у війні з Росією, над країною нависає ще одна, не менш підступна небезпека – боргове рабство та прихована колонізація через економічну залежність.

Адміністрацію США вже не раз задекларувала своє бажання отримати доступ до українських ресурсів в обмін на допомогу, але для України це не допомога — це пастка.

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Чому б Україні не обрати власний шлях? Замість того, щоб продавати надра за нескінченні борги, ми повинні взяти своє майбутнє у свої руки.

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Нова економіка – економіка даних – вже на порозі. Дані сьогодні – це нова нафта, і в них приховане майбутнє країни. Наші аграрії, військові, медики та промисловці генерують дані, вартість яких вимірюється мільярдами доларів. Ці дані можуть стати базою для технологічного прориву, якщо ми навчимося перетворювати їх на конкурентну перевагу.

Де тут гроші? Світова гонка ШІ: всі хочуть бути першими — чому не Україна?

Останніми роками провідні світові держави значно посилили інвестиції у розвиток штучного інтелекту (ШІ), визнаючи його головну роль у формуванні майбутньої економіки.

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США: У 2025 році вже нова адміністрація президента Дональда Трампа оголосила про програму «Зоряні ворота», яка передбачає інвестиції розміром $500 млрд у розвиток ШІ. У них OpenAI, Google, Microsoft — все заради лідерства.

Китай: Мільярди в ШІ та автоматизацію. Вони прямують на вершину.

Франція: Президент Еммануель Макрон кладе на стіл €109 млрд інвестицій у сектор ШІ, включаючи проекти за участю Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ). Один із ключових проектів — створення найбільшого в Європі центру обробки даних ШІ потужністю 1 гігавадт з інвестиціями від €30 млрд до €50 млрд, що зміцнить позиції Франції як лідера у галузі штучного інтелекту.

Особисто я перервала своє відрядження до США, щоб бути на саміті з ШІ в Парижі. Це не просто конференція, це сигнал: майбутнє належить тим, хто не боїться змін.

За оцінками McKinsey, потенціал генеративного ШІ становить від $2,6 до $4,4 трлн для світової економіки. Чи може Україна отримати свою частку на цьому величезному ринку?

Може і повинна! Україна може взяти свою частку — десятки мільярдів щороку. У нас є мозок, у нас є технології. ШІ може зробити Україну лідером в агротехніці, медицині та обороні.

Висновок: досить бути сировинним придатком світу!

План для економічної перемоги та збереження суверенітету України:

Інвестувати в ШІ:

Будувати власні дата-центри, IT-інфраструктуру та системи збору, перевірки і структурування даних, і, звичайно, підтримувати українські ШІ стартапи.

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Захищати дані:

Приймати суворі закони, щоб критично важлива інформація залишалася в наших руках і не потрапляла до іноземних корпорацій.

Працювати з лідерами, але на своїх умовах:

Партнерство має бути взаємовигідним і здійснюватися лише з вигодою для України.

Навчати своїх:

Вкладатися в освіту з ШІ та кібербезпеки — готувати армію геніїв.

Боротьба за майбутнє починається сьогодні!

Український народ, який протягом століть боровся за свою незалежність на полях битв, тепер повинен стати на захист своєї економічної свободи. Ми не можемо дозволити, щоб борги та зовнішній тиск перетворили нас на фігурки на чужій шахівниці. Дані та штучний інтелект – це наша зброя і наш шанс на нову еру процвітання. Час діяти – зараз. Ми маємо збудувати своє майбутнє, відстояти економічний суверенітет і вийти на світову арену як справжній лідер цифрової епохи.

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Досить миритися з колонізацією через борги – Україна повинна забрати своє, і цей час настав вже сьогодні!

Погляди, висловлені в цій статті, належать автору і не обов’язково відображають точку зору Kyiv Post.