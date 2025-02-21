Станом на 20 лютого за попередню добу зафіксували 112 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Останні новини з гарячих напрямків: що каже Генштаб?

На Харківському напрямку ворог три рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, атакуючи у бік Вовчанська та Западного, отримав відсіч.

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П’ять атак ворога відбили українські захисники на Куп’янському напрямку в районах Загризового та Петропавлівки, ще дві атаки тривають.

Три атаки загарбників зупинили українські воїни поблизу Ямполівки та Колодязів на Лиманському напрямку, точаться ще два бої.

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На Сіверському напрямку противник здійснив дві спроби наступати в районі Білогорівки, бої завершено без успіху для окупантів.

На Краматорському напрямку наші захисники відбивали дві спроби загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру та Васюківки, одна з них ще триває.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні вісім разів штурмували позиції наших оборонців у районі Торецька. Сили оборони стійко стримують натиск, чотири боєзіткнення досі тривають.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи відбили 11 атак в напрямках Костянтинополя, Роздольного, Новоочеретуватого та Привільного. Ще одне боєзіткнення триває. На Гуляйпільському напрямку ворог тричі атакував в районах Новополя та Новосілки, один бій триває дотепер.

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На Оріхівському напрямку російські загарбники три рази йшли вперед на позиції наших захисників в напрямку Новоандріївки та Степового. Одне боєзіткнення продовжується.

На Придніпровському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

На Курщині українські захисники відбивають три атаки загарбників, всього на даний час вже зафіксовано 29 боєзіткнень. Ворог завдав 17 авіаційних ударів, скинувши 22 керовані бомби по населених пунктах та позиціях Сил оборони, крім того, здійснив 413 артилерійських обстрілів, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню.

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Втрати Росії у війні проти України − подробиці

Загальні бойові втрати противника в Україні з 24.02.22 по 21.02.25 орієнтовно склали 864 тисячі 860 осіб, зокрема ще 1280 осіб − за минулу добу.

Сили оборони знищили таку російську техніку:

танків ‒ 10146 (+12) од, бойових броньованих машин ‒ 21130 (+18) од, артилерійських систем – 23462 (+52) од, РСЗВ – 1295 (+4) од,

засоби ППО ‒ 1080 (+2) од, літаків – 370 (+0) од, гелікоптерів – 331 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26156 (+135),

крилаті ракети ‒ 3064 (+0), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни / - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 38104 (+143) од, спеціальна техніка ‒ 3753 (+1).

США та ще одинадцять країн підтвердили зобов’язання дотримуватися санкцій ООН проти Північної Кореї

Одинадцять країн, зокрема США, підтвердили зобов’язання дотримуватися санкцій ООН проти Північної Кореї через її ядерну та ракетну програми. Це рішення ухвалили на першому засіданні Керівного комітету Багатосторонньої групи моніторингу санкцій (MSMT) у Вашингтоні 19 лютого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державний департамент США та Yonhap News Agency.

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До групи увійшли США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Японія, Канада, Австралія та інші. Вони заявили про готовність забезпечити виконання резолюцій РБ ООН і закликали світову спільноту долучитися до стримування загроз з боку КНДР.

MSMT створили після того, як у березні 2024 року Росія заблокувала роботу попередньої моніторингової групи ООН. Очікується, що найближчими місяцями комітет опублікує звіт про порушення санкцій з боку КНДР.

Росія знову атакує Київ шахедами, а Одесу балістикою

В ніч проти 21 лютого російські загарбники атакували Одещину балістичним озброєнням.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил. Відомо, що ворог застосував кілька балістичних ракет для обстрілу Затоки, що на Одещині.

Моніторингові канали повідомили про вибухи у Затоці о 04:30.

Вогні ППО над Києвом, фото з відкритих джерел

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Окрім того, ніч проти 21 лютого не пройшла тихо й в Києві, столицю атакувати ударними безпілотниками.

Про це інформує Київська міська військова адміністрація. У повідомленні вказується, що в столиці працюють сили протиповітряної оборони.

Раніше повідомлялося, що у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних безпілотників.

05:48 Відбій загрози застосування ударних БпЛА по областях.

04:51 Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

04:12 Повітряні сили повідомляють про БпЛА із Полтавщини курсом на Черкащину.

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04:27 Загроза застосування балістичного озброєння з півдня.

02:32 Відбій тривоги в Києві.

00:30 У столиці працюють сили ППО, повідомили в КМВА. Небезпека ударних БпЛА залишається.