Громада опублікувала перелік тез на противагу заявам Трампа. Серед них: Україна не починала війну, Росія почала; диктатор – це Путін; проведення президентських виборів під час воєнного стану – складний, якщо загалом можливий, процес; Володимир Зеленський – легітимний президент України.

“Нехай ваш голос почують, відстоюйте правду про Україну та невинних жертв російської агресії”, – наголосили в УККА.

Український Конґресовий Комітет Америки (УККА) закликав поширювати правду про повномасштабне вторгнення Росії на тлі заяв президента США Дональда Трампа про те, що президент Зеленський – “диктатор”.

19 лютого президент США Дональд Трамп розкритикував президента України Володимира Зеленського. Трамп назвав Зеленського “диктатором” і заявив, що “відносно успішний комік” добився того, що США витратили 350 мільярдів доларів на війну, яку “неможливо виграти і яка не повинна була починатися”.

Більше по темі США розглядають автоматичний вступ України до НАТО за однієї умови Деякі чиновники Держдепартаменту США проти того, аби адміністрація Трампа публічно заявляла про неможливість членства України у НАТО.

Трамп також звинуватив Зеленського в тому, що він не проводить вибори в Україні. Він повторив, що рейтинг президента в українських опитуваннях дуже низький, хоча це суперечить результатам соціологічних досліджень.

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Нагадаємо, УККА проведе захід з адвокації на користь України – “Українські дні” (“Ukrainian Days”). Ініціатива запланована на 24-25 лютого у Вашингтоні, столиці США.