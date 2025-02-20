Український Конґресовий Комітет Америки (УККА) закликав поширювати правду про повномасштабне вторгнення Росії на тлі заяв президента США Дональда Трампа про те, що президент Зеленський – “диктатор”.
“Нехай ваш голос почують, відстоюйте правду про Україну та невинних жертв російської агресії”, – наголосили в УККА.
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Громада опублікувала перелік тез на противагу заявам Трампа. Серед них: Україна не починала війну, Росія почала; диктатор – це Путін; проведення президентських виборів під час воєнного стану – складний, якщо загалом можливий, процес; Володимир Зеленський – легітимний президент України.
19 лютого президент США Дональд Трамп розкритикував президента України Володимира Зеленського. Трамп назвав Зеленського “диктатором” і заявив, що “відносно успішний комік” добився того, що США витратили 350 мільярдів доларів на війну, яку “неможливо виграти і яка не повинна була починатися”.
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Трамп також звинуватив Зеленського в тому, що він не проводить вибори в Україні. Він повторив, що рейтинг президента в українських опитуваннях дуже низький, хоча це суперечить результатам соціологічних досліджень.
Нагадаємо, УККА проведе захід з адвокації на користь України – “Українські дні” (“Ukrainian Days”). Ініціатива запланована на 24-25 лютого у Вашингтоні, столиці США.