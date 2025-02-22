До третьої річниці вторгнення в Україні презентували документальний фільм «Справжні» режисера, військового документаліста Дениса Воробйова.
Стрічка розповідає про жителів Карпат, які стали волонтерами під час війни.
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Карпатський волонтерський рух
В основі документальної стрічки «Справжні» - історії місцевих мешканців, волонтерів та бізнесменів, які вирішили допомагати переселенцям зі східних та центральних регіонів України.
Вони прихистити велику кількість українських сімей, які тікали від війни.
За допомогою місцевого бізнесу місцеві жителі створили «Карпатський волонтерський центр». Сюди увійшли сотні небайдужих людей, які хотіли допомогти кожному, хто постраждав чи тікав від бойових дій та російських обстрілів.
На початку повномасштабного вторгнення карпатські волонтери шукали прихисток для українців, які через війну втратили майже все.
Чоловікам Прикарпаття, що вступали до лав ЗСУ, ТРО волонтерський центр безплатно надавав все необхідне: від амуніції, одягу та спорядження до підготовлених на передову автівок та квадроциклів.
Протягом року, кожен день, майже двадцять годин на добу звичайні люди, маленькі підприємства та бізнесмени працювали пліч-о-пліч, щоб кожен переселенець мав захист, їжу та тепло, а захисник - все необхідне, щоб боронити свою країну.
Документальний фільм «Справжні»: зйомки стрічки
Фільм «Справжні» знімали протягом 2024 року в Івано-Франківській області.
Виробництвом стрічки займається кінокомпанія 1905|Documentary, Генеральний продюсер та автор ідеї - Андрій Мартищук, автори сценарію - Віталій Бардецький та Дмитро Ципердюк, композитор - Дмитро Ципердюк.
«Справжні» - це приклад української єдності, це приклад який має розповісти світові, про справжні риси українського народу - щирість та повагу, чесність, доброту та турботу за рідну країну. Згуртованість, бажання бути корисним та робити неможливе заради перемоги - це неймовірні почуття, які відчував кожен українець на початку цієї жахливої війни. «Справжні» - це феномен української нації, коли люди, - дійсно справжні!», – розповідає продюсер та креативний директор картини Дмитро Ципердюк.
Наразі творча група фільму проводить перемовини з кінопрокатними компаніями, стрімінговими сервісами, а також має наміри бути представленими на світових кінофестивалях.
Стрічка буде доступна в кінотеатрах України та на платформі MEGOGО.
За новинами та перебігом знімання стрічки можна слідкувати в Instagram.