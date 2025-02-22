До третьої річниці вторгнення в Україні презентували документальний фільм «Справжні» режисера, військового документаліста Дениса Воробйова.

Стрічка розповідає про жителів Карпат, які стали волонтерами під час війни.

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Карпатський волонтерський рух

В основі документальної стрічки «Справжні» - історії місцевих мешканців, волонтерів та бізнесменів, які вирішили допомагати переселенцям зі східних та центральних регіонів України.

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Вони прихистити велику кількість українських сімей, які тікали від війни.

За допомогою місцевого бізнесу місцеві жителі створили «Карпатський волонтерський центр». Сюди увійшли сотні небайдужих людей, які хотіли допомогти кожному, хто постраждав чи тікав від бойових дій та російських обстрілів.

Кадр з фільму.

На початку повномасштабного вторгнення карпатські волонтери шукали прихисток для українців, які через війну втратили майже все.

Чоловікам Прикарпаття, що вступали до лав ЗСУ, ТРО волонтерський центр безплатно надавав все необхідне: від амуніції, одягу та спорядження до підготовлених на передову автівок та квадроциклів.

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