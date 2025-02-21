Європі час всерйоз подбати про власну безпеку, наполягає міністр закордонних справ Польщі.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відвідає США, де зустрінеться з держсекретарем Марко Рубіо. Про це у четвер повідомили польські ЗМІ з посиланням на неофіційні джерела.

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Газета Rzeczpospolita з посиланням на неназвані джерела, близькі до міністерства, повідомила, що візит ініціював Вашингтон. Офіційного підтвердження від Міністерства закордонних справ Польщі ще немає, пише газета.

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Сікорський має виступити на засіданні Ради безпеки ООН щодо ситуації в Україні від імені глави зовнішньополітичного відомства ЄС Каї Каллас, повідомило міністерство в четвер. ООН проводить позачергову спеціальну сесію Генеральної асамблеї з нагоди третьої річниці початку війни в Україні. Сікорський також візьме участь в інших заходах у Нью-Йорку, які відбудуться 22-25 лютого з нагоди цієї річниці, повідомили в міністерстві.

Поїздка Сікорського відбувається на тлі посилення дипломатичної напруженості між Вашингтоном і Києвом після двосторонніх американо-російських переговорів у вівторок, на які Україна не була запрошена.

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Вважається, що президент США Дональд Трамп відвертається від України та Європи, намагаючись посадити Москву за стіл переговорів.

У середу Трамп серйозно посварився з президентом України Володимиром Зеленським, якого він назвав «диктатором» після того, як глава української держави назвав президента США таким, що живе в «просторі дезінформації».

Як зазначає Rzeczpospolita, європейські лідери побоюються, що Трамп незабаром погодиться на всі умови Кремля для досягнення миру в Україні, в тому числі на виведення американських військ зі східного флангу НАТО.

Найбільший військовий контингент США в Центральній Європі знаходиться в Польщі, де дислокується близько 10 000 американських військових.

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Однак президент Польщі Анджей Дуда заявив у вівторок, що після зустрічі зі спецпредставником Трампа в Україні Кітом Келлоґґом американські офіційні особи запевнили його, що Вашингтон не має наміру зменшувати чисельність своїх військ у Східній Європі.

У вівторок агенція Bloomberg повідомила, що Трамп і Путін можуть зустрітися в Ер-Ріяді наступного тижня.

«Час діяти»

На тлі великої невизначеності в Європі і поспішно організованих екстрених самітів лідерів континенту прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск написав у соціальній мережі X, що настав час діяти:

«Досить розмов, час діяти! 1. Фінансувати нашу допомогу Україні з заморожених російських активів. 2. Посилювати повітряну поліцію, охорону Балтики і кордони ЄС з Росією. 3. Швидко прийняти фіскальні правила для фінансування безпеки і оборони ЄС. Негайно!».

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Polsat News повідомляє, що найближчими днями в Білому домі заплановані зустрічі Трампа з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і президентом Франції Емманюелем Макроном.

Ознайомитися з оригіналом можна тут.