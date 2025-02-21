Європі час всерйоз подбати про власну безпеку, наполягає міністр закордонних справ Польщі.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відвідає США, де зустрінеться з держсекретарем Марко Рубіо. Про це у четвер повідомили польські ЗМІ з посиланням на неофіційні джерела.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Газета Rzeczpospolita з посиланням на неназвані джерела, близькі до міністерства, повідомила, що візит ініціював Вашингтон. Офіційного підтвердження від Міністерства закордонних справ Польщі ще немає, пише газета.

Advertisement

Сікорський має виступити на засіданні Ради безпеки ООН щодо ситуації в Україні від імені глави зовнішньополітичного відомства ЄС Каї Каллас, повідомило міністерство в четвер. ООН проводить позачергову спеціальну сесію Генеральної асамблеї з нагоди третьої річниці початку війни в Україні. Сікорський також візьме участь в інших заходах у Нью-Йорку, які відбудуться 22-25 лютого з нагоди цієї річниці, повідомили в міністерстві.

«Там діти гинуть в окопах, а він займається таким» – Маск звинуватив Зеленського в хабарництві, марнославстві й деспотизмі
Більше по темі

«Там діти гинуть в окопах, а він займається таким» – Маск звинуватив Зеленського в хабарництві, марнославстві й деспотизмі

Олігарх і необраний «сірий кардинал» Овального кабінету став ображати Зеленського, який відмовився підписатися під нахабною угодою про мінерали, яку йому підсунув друзяка Маска Дональд Трамп.

Поїздка Сікорського відбувається на тлі посилення дипломатичної напруженості між Вашингтоном і Києвом після двосторонніх американо-російських переговорів у вівторок, на які Україна не була запрошена.

Advertisement

Вважається, що президент США Дональд Трамп відвертається від України та Європи, намагаючись посадити Москву за стіл переговорів.

У середу Трамп серйозно посварився з президентом України Володимиром Зеленським, якого він назвав «диктатором» після того, як глава української держави назвав президента США таким, що живе в «просторі дезінформації».

Як зазначає Rzeczpospolita, європейські лідери побоюються, що Трамп незабаром погодиться на всі умови Кремля для досягнення миру в Україні, в тому числі на виведення американських військ зі східного флангу НАТО.

Найбільший військовий контингент США в Центральній Європі знаходиться в Польщі, де дислокується близько 10 000 американських військових.

Advertisement

Однак президент Польщі Анджей Дуда заявив у вівторок, що після зустрічі зі спецпредставником Трампа в Україні Кітом Келлоґґом американські офіційні особи запевнили його, що Вашингтон не має наміру зменшувати чисельність своїх військ у Східній Європі.

У вівторок агенція Bloomberg повідомила, що Трамп і Путін можуть зустрітися в Ер-Ріяді наступного тижня.

«Час діяти»

На тлі великої невизначеності в Європі і поспішно організованих екстрених самітів лідерів континенту прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск написав у соціальній мережі X, що настав час діяти:

«Досить розмов, час діяти! 1. Фінансувати нашу допомогу Україні з заморожених російських активів. 2. Посилювати повітряну поліцію, охорону Балтики і кордони ЄС з Росією. 3. Швидко прийняти фіскальні правила для фінансування безпеки і оборони ЄС. Негайно!».

Advertisement

Polsat News повідомляє, що найближчими днями в Білому домі заплановані зустрічі Трампа з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і президентом Франції Емманюелем Макроном.

Ознайомитися з оригіналом можна тут.

TVP World
TVP World

TVP World - це перший польський англомовний канал, на якому ви можете знайти інтерв'ю наших гостей, світові новини з польської точки зору та останні новини з регіону ЦСЄ.

Більше про Польща
Герої Небесної Сотні - як це було. Згадує фотограф президента Польщі Польща
Герої Небесної Сотні - як це було. Згадує фотограф президента Польщі
Міхал Куявський
1д тому
До січня 2026 року на кордоні з Польщею можливі затримки руху Українці за кордоном
До січня 2026 року на кордоні з Польщею можливі затримки руху
Київ Пост
2д тому
Польща не буде направляти війська в Україну, але підтримає союзників, які відправлять Польща
Польща не буде направляти війська в Україну, але підтримає союзників, які відправлять
Київ Пост
лют. 17
У Польщі п’яна українка спровокувала ДТП, а потім напала на медиків швидкої Українці за кордоном
У Польщі п’яна українка спровокувала ДТП, а потім напала на медиків швидкої
Київ Пост
лют. 12
Читати далі
250 млрд євро на рік знадобиться Європі для самостійного захисту від Росії США
250 млрд євро на рік знадобиться Європі для самостійного захисту від Росії
Київ Пост
22хв тому
У США продовжуються протести проти Трампа: тисячі людей вийшли на мітинги США
У США продовжуються протести проти Трампа: тисячі людей вийшли на мітинги
Київ Пост
2г тому
«Там діти гинуть в окопах, а він займається таким» – Маск звинуватив Зеленського в хабарництві, марнославстві й деспотизмі США
«Там діти гинуть в окопах, а він займається таким» – Маск звинуватив Зеленського в хабарництві, марнославстві й деспотизмі
Київ Пост
2г тому
Адміністрація Трампа запропонувала Україні “покращену” угоду про корисні копалини США
Адміністрація Трампа запропонувала Україні “покращену” угоду про корисні копалини
Київ Пост
4г тому
" Попередній У США продовжуються протести проти Трампа: тисячі людей вийшли на мітинги
Далі » Російські спецслужби розпочали активну фазу інформаційної операції проти України та Європи