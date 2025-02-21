Сполучені Штати охопила хвиля протестів проти 47-го президента Дональда Трампа та його політики. 

Як повідомляє CBS, демонстрації тривають уже понад два тижні й охопили десятки міст по всій країні. Учасники акцій виходять на вулиці з плакатами, вигукуючи гасла: «Не мій президент», «Жодних королів», «Це переворот», «Боягузи схиляються перед Трампом – патріоти, піднімайтеся!», «Маск має піти».

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Мітинги проти політики Трампа поширюються на інші штати, зокрема Філадельфію

Наймасовіші мітинги відбулися у Флориді та Каліфорнії, однак навіть у холодних штатах протестувальники не зупиняються. У Бостоні близько тисячі людей вийшли на марш, попри сніг, і попрямували до мерії, скандуючи гасла проти політики президента та його радника Ілона Маска. Наразі ж протести тривають й у Філадельфії.

Маск, який очолює Департамент ефективності уряду (DOGE), став одним із головних об’єктів критики через свою роль у скороченні федеральних витрат. На одному з плакатів учасників акції був зображений дядько Сем із написом: «Я хочу, щоб ти чинив опір».

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Олігарх і необраний «сірий кардинал» Овального кабінету став ображати Зеленського, який відмовився підписатися під нахабною угодою про мінерали, яку йому підсунув друзяка Маска Дональд Трамп.

Минулого тижня Дональд Трамп у соціальних мережах заявив, що не зважатиме на занепокоєння щодо можливого порушення законів через його рішучі дії. Він процитував варіацію відомої фрази, яку часто приписують Наполеону Бонапарту: «Той, хто рятує свою країну, не порушує жодних законів».

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Це значно обурило громадян США, ось що каже 55-річна інженерка з Бостона Емілі Меннінг, яка прийшла на протест із двома синами: «Американські цінності – це не влада купки мільярдерів, а голос кожного громадянина».

Нагадаємо, що третій понеділок лютого в США відзначають День президентів – офіційне федеральне свято, започатковане 1879 року на честь першого президента країни Джорджа Вашингтона. Цьогоріч воно припало на 17 лютого, і саме в цей день відбулися одні з наймасовіших протестів.

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