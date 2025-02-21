У лютому 2025 року в Грузії відбулися масові антиурядові протести, спричинені занепокоєнням громадськості щодо обмеження свобод та впливу Росії на внутрішню політику країни. 15 лютого в Тбілісі та Батумі пройшли демонстрації під гаслом «Ні російській диктатурі», організовані неурядовими організаціями та громадськими рухами. Учасники висловлювали протест проти, на їхню думку, реалізації в країні «російського сценарію» та послідовного обмеження свободи слова і зібрань.
Раніше, 2 лютого, під час акцій протесту біля торгового центру Tbilisi Mall поліція затримала понад 30 демонстрантів, серед яких були опозиційні лідери Ніка Мелія та Гігі Угулава, а також активіст Дмитро Бідзінашвілі.
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Водночас 20 лютого 2025 року Україна вшанувала пам’ять Героїв Небесної Сотні, які загинули під час Революції Гідності 2014 року. У Києві відбулися численні заходи, зокрема церемонія покладання квітів та запалення лампадок на алеї Героїв Небесної Сотні, а також акція «Ангели пам’яті», під час якої на деревах розвішували паперових янголів.
Учасники протестів в Грузії також підтримали загиблих героїв, зокрема не забули згадати грузинів, які загинули в війні проти Росії, кожного разу вигукуючи «Слава Україні!»:
Protesters read out names of Georgians fallen in Russia’s war in Ukraine and chant “Glory to the Heroes!” after each name. This is our struggle too! They gave their lives for a free Georgia! 🇬🇪🇺🇦 #GeorgiaProtests pic.twitter.com/4lwLRt01WT— Marika Mikiashvili 🇬🇪🇺🇦🇪🇺 (@Mikiashvili_M) February 20, 2025
Попри тривалість протестів, депутат правлячої партії «Грузинська мрія» Шота Хабарелі зазначив, що акції поступово вщухають і можуть завершитися до весни. У відповідь на протестні настрої парламент Грузії посилив обмеження на проведення мітингів, запровадивши штрафи та арешти до 60 діб для учасників, які не повідомили владу про проведення акцій.