У лютому 2025 року в Грузії відбулися масові антиурядові протести, спричинені занепокоєнням громадськості щодо обмеження свобод та впливу Росії на внутрішню політику країни. 15 лютого в Тбілісі та Батумі пройшли демонстрації під гаслом «Ні російській диктатурі», організовані неурядовими організаціями та громадськими рухами. Учасники висловлювали протест проти, на їхню думку, реалізації в країні «російського сценарію» та послідовного обмеження свободи слова і зібрань.

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Раніше, 2 лютого, під час акцій протесту біля торгового центру Tbilisi Mall поліція затримала понад 30 демонстрантів, серед яких були опозиційні лідери Ніка Мелія та Гігі Угулава, а також активіст Дмитро Бідзінашвілі.

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Водночас 20 лютого 2025 року Україна вшанувала пам’ять Героїв Небесної Сотні, які загинули під час Революції Гідності 2014 року. У Києві відбулися численні заходи, зокрема церемонія покладання квітів та запалення лампадок на алеї Героїв Небесної Сотні, а також акція «Ангели пам’яті», під час якої на деревах розвішували паперових янголів.

Учасники протестів в Грузії також підтримали загиблих героїв, зокрема не забули згадати грузинів, які загинули в війні проти Росії, кожного разу вигукуючи «Слава Україні!»: