Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у п’ятницю, що ще занадто рано обговорювати відправку миротворчих сил в Україну, і цю думку підтримав його основний суперник на виборах, що відбудуться цими вихідними, Фрідріх Мерц.

За два дні до голосування Шольц заявив, що питання про те, чи буде Берлін готовий відправити німецьких солдатів для підтримки будь-якого потенційного припинення вогню, «є дискусією, яку ми не повинні вести зараз».

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«Ми все ще далекі від припинення вогню, і ми не знаємо, чи можуть міжнародні війська, війська ООН чи будь-хто інший зіграти там якусь роль, і чи це взагалі станеться», - сказав Шольц в інтерв’ю суспільному мовнику ZDF.

Його останні коментарі з’явилися після того, як президент США Дональд Трамп налякав Україну та її європейських прихильників, розпочавши переговори з Москвою, які, як вони побоюються, можуть завершити війну на умовах, вигідних російському президенту Володимиру Путіну.

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Шольц підкреслив, що Україна не буде «залишена наодинці» з наближенням трирічної річниці повномасштабного вторгнення Росії.

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«Вона може розраховувати на Німеччину і Європу в цілому зараз, коли відбуваються переговори», - сказав він.

- США - «складніший партнер»

Тим часом виборці можуть бути впевнені, що лівоцентрист Шольц продовжить діяти «рішуче на підтримку України», якщо він отримає мандат на посаду канцлера.

Мерц, чиї консерватори є головними фаворитами на недільних виборах, повторив слова Шольца щодо України. Він сказав, що «ще занадто рано думати» про відправку німецьких військ в Україну, також в інтерв’ю телеканалу ZDF.

«Можливо, потрібно надати Україні гарантії безпеки. Але це неможливо, поки там триває війна», - сказав Мерц.

У більш широкому сенсі Мерц попередив, що Німеччина, можливо, більше не зможе покладатися на військову підтримку Сполучених Штатів, оскільки Трамп наполягає на тому, щоб європейці брали на себе більшу відповідальність за власну оборону.

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«Ми повинні бути готовими до того, що Дональд Трамп більше не буде повністю сприймати обіцянку допомоги, яка міститься в договорі НАТО, - сказав Мерц, посилаючись на пункт про взаємну оборону альянсу.

«Важливо, щоб європейці зараз дійсно доклали максимальних зусиль, щоб принаймні мати можливість захищати європейський континент власними силами», - сказав Мерц.

Шольц, який може залишатися на посаді протягом декількох тижнів у разі поразки на виборах, сказав, що Вашингтон став «більш складним партнером» після повернення Трампа до влади.

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«Ми повинні забезпечити власну безпеку, а це означає, що ми повинні гарантувати, що Німеччина має сильні збройні сили, що європейські держави також зможуть працювати разом заради своєї безпеки», - сказав він.