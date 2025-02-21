Європа може зіткнутися з необхідністю значного посилення своєї обороноздатності у випадку відсутності підтримки з боку США. За оцінками Кільського інституту світової економіки та брюссельського дослідницького інституту Bruegel, для ефективного захисту від потенційної російської агресії протягом найближчих 3-10 років Європі доведеться мобілізувати додатково 300 тисяч військовослужбовців та інвестувати близько 250 мільярдів євро щорічно.

Advertisement

Чому Європі потрібно буде так багато коштів та чи впорається вона без підтримки США

Ці інвестиції включатимуть придбання 1 400 нових основних бойових танків та 2 000 бойових машин піхоти, що перевищує наявні запаси таких країн, як Німеччина, Франція, Італія та Великобританія разом узятих. Крім того, необхідно буде щорічно виробляти близько 2 000 безпілотників дальнього радіуса дії.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Попри значні витрати, ці додаткові інвестиції становитимуть лише близько 1,5% від валового внутрішнього продукту Європейського Союзу, що є меншим, ніж фінансові зусилля під час подолання криз, таких як пандемія COVID-19. Спільні закупівлі озброєння та тісніша координація між європейськими країнами можуть сприяти економічній ефективності та зміцненню колективної безпеки.

Advertisement

Більше по темі Чому угода з США про використання природних ресурсів вигідна Україні Підстави для серйозного розгляду запропонованої президентом Трампом угоди щодо використання природних ресурсів.

Ці заходи стають особливо актуальними на тлі заяв президента США Дональда Трампа про можливе скорочення військової підтримки Європи та його прагнення досягти мирних домовленостей з Росією. Це спонукає європейські країни переосмислити свої оборонні стратегії та збільшити власні оборонні витрати.

«Самострахування» є дорожчим, ніж колективна безпека. Тому потрібні тісніша координація та спільні закупівлі озброєнь», - підкреслив співавтор аналізу та старший науковий співробітник Кільського інституту професор Гунтрам Вольф.

Advertisement

Окрім того, Європа може розглянути можливість переговорів щодо зниження тарифів на автомобілі з США, щоб уникнути потенційної торгівельної війни, ініційованої американською тарифною політикою на сталь, алюміній та, можливо, автомобілі. Також, у контексті геополітичної напруженості, Європа готується до зменшення співпраці з США у сфері космічних досліджень.

Загалом, для забезпечення власної безпеки без підтримки США, Європі необхідно буде збільшити оборонні витрати до 3,5-4% ВВП на рік, що вимагатиме додаткових 250 мільярдів євро щорічно. Половину цієї суми можна було б фінансувати коштом спільного європейського боргу та використовувати для спільних закупівель озброєння, що забезпечить економічні переваги порівняно з національними закупівлями. Інша половина могла б фінансуватися державами-членами шляхом виділення коштів з національних оборонних бюджетів.