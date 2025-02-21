До кінця цього місяця Україна має отримати черговий, 46-й, пакет військової допомоги від Польщі.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив український посол у Польщі Василь Боднар, передає Укрінформ.

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Польща продовжує підтримувати Україну в боротьбі проти росії

Він зазначив, що на тлі останніх заяв екс-президента США Дональда Трампа Україна спостерігає чіткі сигнали підтримки з боку Польщі та ЄС. За словами дипломата, позиція керівництва цих країн свідчить про те, що «ніхто не сприймає абсурдних звинувачень, які Трамп висунув на адресу українського президента Володимира Зеленського».

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Боднар наголосив, що міжнародна спільнота чітко розуміє, де знаходиться реальна загроза, а також необхідність підтримки України в умовах російської агресії.

«Ми очікуємо, що ця солідарність проявиться не лише у словах, а й у конкретних діях. Зокрема, розраховуємо на постачання військового обладнання та озброєння. Польща, як відомо, завершує підготовку 46-го пакета військової допомоги, і вже в лютому він має надійти в Україну», – заявив посол.

Водночас Україна сподівається на підтримку й інших міжнародних партнерів. Зокрема, продовжується робота над реалізацією чеської ініціативи щодо постачання снарядів.

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«Існує чимало додаткових ініціатив, які, хоча й не можуть повністю замінити американську допомогу – адже вона була найбільш масштабною серед підтримки союзників, – проте стануть вагомим ресурсом для проходження складних перших тижнів і місяців невизначеності», – підсумував Боднар.