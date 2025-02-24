За останні три роки війни скромний, здавалося б, вид зброї – FPV-дрон – вчинив справжню революцію на полі бою, що відбувається раз на століття.

Дешеві, всюдисущі й точні рої маленьких квадрокоптерів, що дзижчать над полями бою в Україні, можливо, й не зробили бронетехніку і артилерію неактуальною, але це близько до того.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Принаймні, цей незграбний літальний апарат розміром з обідню тарілку став, без сумніву, найсмертоноснішою зброєю Збройних сил України. За будь-якими мірками, українські FPV-дрони змінили спосіб ведення бою, і це – технічна революція, яку можна порівняти з появою танка і кулемета в Першій світовій війні.

Advertisement

ЗСУ, на відміну від старих армій, які покладаються на жорсткі державні контракти, сформовані військові інститути і політизовану закупівлю озброєнь, перейшли від традиційної тактики і успадкованого арсеналу озброєнь до армії, в якій провідну роль грають безпілотні системи. І цей процес трансформації відбувся майже повністю знизу догори.

Більше по темі Данія надала Україні новий пакет допомоги на майже €270 млн Прем’єр-міністерка Данії прибула до Києва з нагоди третьої річниці повномасштабної війни в Україні.

Еволюція дронів в Україні: від ентузіастів до військової необхідності

Після першого вторгнення Росії в Україну в 2014 році і до лютого 2022 року ЗСУ стали активно використовували дрони на Донбасі. Здебільшого це були придбані на пожертви китайські безпілотники Mavic, якими керували ентузіасти.

Advertisement

У деяких підрозділах «Мавіки» іноді модифікували для скидання ручних гранат. За перший рік повномасштабної війни українські «кустарі» виготовили близько 5 000 безпілотників, переважно з використанням китайських комплектуючих.

У другій половині 2023 року стався вимушений стрибок у вітчизняному виробництві безпілотників, тому що європейські союзники виявилися неспроможними надати обіцяні великі обсяги артилерійських боєприпасів, а США наклали ембарго на постачання зброї в Україну. Всю першу половину наступного року Конгрес не ухвалював рішення про надання військової допомоги Україні. А тим часом російська армія продовжувала наступати.

Advertisement

Дрони для ЗСУ: Україна переходить на власне виробництво

До 2024 року загальний обсяг вітчизняного виробництва безпілотників різко збільшився: було виготовлено близько 2,5 мільйона одиниць, і тепер майже кожна друга з понад 110 бойових бригад ЗСУ має в своєму складі підрозділи безпілотних систем, а десятки тисяч волонтерів збирають такі літальні апарати в гаражах і квартирах.

На початку цього місяця перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що на початку 2024 року виробництво становило близько 20 000 безпілотників на місяць, а наприкінці року до українських бойових підрозділів щомісяця надходило вже близько 200 000.

В середині лютого міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що обсяги виробництва не досягли своєї межі, і спрогнозував, що до 2025 року виробництво досягне близько 4 мільйонів безпілотників.

Advertisement

Єдині деталі для безпілотників, які Україна наразі регулярно імпортує з Китаю, – це с друковані плати, електродвигуни і, меншою мірою, ротори, але всі ці компоненти тепер також можна виробляти в Україні, просто китайські деталі дешевші і їх легше замовляти великими партіями, розповів Kyiv Post один із розробників безпілотників.

Нова тактика ЗСУ: як дрони змінюють хід війни

Тактика застосування українських безпілотників розвивається швидше, ніж виробництво. У перші дні зазвичай працював один безпілотник, а його пілот підтримував зв’язок з іншими підрозділами лише за допомогою голосу.

Зараз відеоканали ЗСУ інтегровані в центри обробки даних, командири на землі підключені до каналів, а тактика бою значною мірою будується не на традиційній піхоті чи бронетехніці, а на наявності безпілотників.

Advertisement

Типовий тактичний шаблон для української бойової бригади, що діє в обороні, передбачає розміщення безпілотників дальнього спостереження над ймовірними маршрутами атаки. Якщо ворог помічений, для завдання удару викликаються FPV-дрони. Щойно російська штурмова колона опиняється в зоні досяжності, безпілотники ближнього радіусу дії викликають артилерію або міномети, а важкі безпілотники з бронебійними боєприпасами б’ють по танках, інших броньованих машинах або платформах ППО.

Пріоритет завжди надається зупинці транспортних засобів, оскільки нерухома техніка стає легкою здобиччю для наступних ударів. Покинуті машини підпалюють за допомогою великих гекса- або октокоптерів, які працюють вночі й скидають теплові гранати. На російських солдатів безжально полюють вдень і вночі. Мала місце навіть здача в полон українському безпілотнику, але це було рідкісним випадком.

Advertisement

Як українські дрони розбили наступ під Курськом

В середині лютого підрозділи російської елітної 155-ї гвардійської бригади морської піхоти за масованої підтримки бронетехніки пішли на штурм українських позицій у Курській області, які обороняла досвідчена 47-а механізована бригада ЗСУ. Відео, оприлюднене українською армією, зафіксувало більше десятка танків і бойових машин піхоти, спалених протягом години бою.

Деякі танки зупинилися, наїхавши на міни, скинуті з українських безпілотників. Один із них був потім знищений дроном-камікадзе, який залетів у відкритий люк. Як видно на десятках зображень цього бою, близько 50 росіян, які вижили після цих атак, були уражені, коли вони відступали або намагалися сховатися від роїв українських дронів.

За оцінками російських і українських медиків, під час мобільних боїв безпілотники спричиняють дві третини всіх бойових втрат, а в статичних боях – 80-90 відсотків. У звіті ЗСУ про бойові втрати за підсумками 2024 року стверджується, що 53% втрат убитими й пораненими і уражень російської техніки припадало на безпілотники, а 47% – на всі інші вогневі засоби.

Як Україна протистоїть російським засобам РЕБ за допомогою дронів

Поряд з людською кров’ю і матеріальними руйнуваннями, сторони ведуть дедалі складнішу електронну битву, намагаючись застосовувати кращі, ніж у противника, антени, джерела живлення, передавачі зі змінними частотами, пеленгатори і бортові глушилки.

Останнім часом почали широко застосовуватись безпілотники з оптоволоконним керуванням. Довжина оптоволоконного кабелю, який убезпечує безпілотник від дії засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) і виявлення, може сягати 15-20 кілометрів. Деякі українські підрозділи вже виробляють власні котушки для оптоволоконних кабелів.

Командир одного з таких підрозділів – 414-ї окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти (відомої як «Птахи Мадяра») – Роберт Бровді у бойовому звіті від 1 лютого повідомив, що протягом січня його бійці й безпілотники здійснили 12 697 вильотів, уразивши 4 387 цілей.

Було знищено і пошкоджено 79 танків, 108 самохідних гармат і мінометів, 3 реактивні артилерійські системи, 519 вантажних і легкових автомобілів, 196 камер і антен, 53 паливні склади, 28 ворожих безпілотників і 1 935 укріплених позицій. Відеозаписи підтвердили, що 830 російських солдатів були вбиті і щонайменше 298 були поранені.

Україна перша у світі створила окремий рід військ безпілотників

У лютому 2024 року ЗСУ стали першою армією у світі, яка створила окремий рід військ, орієнтований виключно на використання безпілотників – Сили безпілотних систем. Через рік, згідно з доктриною, кожна з 110-120 бойових бригад ЗСУ повинна була мати у своєму складі щонайменше роту безпілотників, а в ідеалі – батальйон. Такого наразі не немає в жодній іншій армії у світі.

За даними українських відкритих джерел, що ЗСУ створили щонайменше шість підрозділів розміром з полк або бригаду, оснащених і обладнаних виключно для тактичного використання безпілотників, серед них 414-а бригада Бровді. Усі інші такі підрозділи (в тому числі 20-й полк К-2, 429-й полк «Ахіллес», 427-й полк «Рарог») з’явилися на початку війни як аматорські підрозділи безпілотників, які поступово розширювалися і зараз перепрофілювалися у великі підрозділи ударних безпілотників.

У грудні 2024 року міністерство оборони Росії оголосило, що планує створити власний великий підрозділ безпілотників – 7-й окремий розвідувально-ударний безпілотний полк у складі Центрального військового округу (ЦВО).

Нові розробки дронів в Україні: як інновації змінюють хід війни

Спеціальних модифікацій, вигаданих українськими конструкторами, надто багато, щоб перелічити їх усіх. Модифіковані безпілотники, які ще не отримали широкого застосування, включають безпілотники з кігтями для збирання ворожих мін, покинутих автоматів і чи іншого обладнання, безпілотники для доставки води, харчів чи боєприпасів військам на передовій, безпілотні плавучі платформи для запуску ударних безпілотників вглиб російської території, а також безпілотники класу «повітря-повітря», призначені для переслідування та збивання ворожих безпілотників.

Валерій Чуркін, представник міністерства оборони України, сказав, виступаючи на виставці озброєнь у Києві в середу: «Нова тактика стимулює інновації, а інновації відбуваються на полі бою. І темпи інновацій неймовірно швидкі».

Заступник генерального директора компанії-розробника безпілотників Kvertus Олексій Чернюк сказав у середу, що технічно українські безпілотники здатні створити майже автономну зону моніторингу на 100-кілометровій ділянці фронту, яка об’єднає в мережу пеленгатори, датчики руху і детектори перешкод.

Система ідентифікуватиме цілі в зоні моніторингу і передаватиме дані безпілотникам, які атакуватимуть їх. За словами Чернюка, на запуск такої мережі в роботу розробникам знадобиться щонайменше 140 мільйонів доларів і близько року.

Багато спостерігачів вказують на безпілотники зі штучним інтелектом (ШІ) для автоматичної ідентифікації цілей. Ця технологія вже використовується, але не є ефективною, оскільки досі має проблеми з розпізнаванням танка або солдата в бойових умовах, але обіцяє стати наступним великим технологічним стрибком, що призведе до появи розумних роїв безпілотників, які, ймовірно, не будуть такими, як їх зображує Голлівуд.

«Може здатися, що ми будуємо Термінатора або Скайнет... але насправді всі ці модернізації – лише вдосконалення. Не може бути такого моменту, коли дрони раптом стануть розумними, – каже Сергій Купрієнко, генеральний директор компанії Swarmer, що займається розробкою безпілотних літальних апаратів. – Так, тут є страх перед передовими технологіями... Але в будь-якому випадку нашим російським ворогам все одно. Вони просто будуть застосовувати будь-яку зброю, яку зможуть».