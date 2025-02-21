Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення додаткових 7,9 мільярда гривень на закупівлю безпілотних літальних апаратів (дронів), які придбає Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 21 лютого та у своєму Telegram-каналі.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Уряд продовжує фінансувати виготовлення БПА й нарощує оберти виробництв

«Сьогодні уряд ухвалює рішення про виділення ще 7,9 мільярда гривень на закупівлю дронів. Ці кошти будуть спрямовані Держслужбі спецзв’язку та захисту інформації для проведення необхідних закупівель», — зазначив Шмигаль.

Advertisement

Прем’єр-міністр підкреслив, що уряд ставить перед собою завдання забезпечити власне виробництво зброї на рівні щонайменше 50% від поточних потреб. Для досягнення цієї мети Кабмін цього року виділив рекордну суму на модернізацію оборонно-промислового комплексу та закупівлю озброєння.

За словами Шмигаля, наразі Україна виробляє приблизно третину необхідної кількості зброї, причому у сегменті дронів вітчизняна продукція становить майже 100%.

Глава уряду також нагадав, що у січні цього року виробництво безпілотників збільшилося в 10 разів порівняно з січнем 2024 року. За період 2023-2024 років виробництво артилерії зросло втричі, бронетранспортерів — у п’ять разів, протитанкової зброї — вдвічі, а боєприпасів — у 2,5 раза.

Advertisement

За даними Міністерства оборони за 2024 рік, українські підприємства виготовили та зібрали понад 1,5 мільйона FPV-дронів, ударних коптерів-бомбардувальників, літаків-камікадзе, розвідувальних дронів-крил та далекобійних deepstrike-дронів.

Уряд також запустив експериментальний проєкт із сертифікації шкіл операторів безпілотників, що дозволить встановити чіткі стандарти навчання та спростить отримання відповідної військово-облікової спеціальності для майбутніх операторів.