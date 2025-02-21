Кабінет Міністрів України звільнив чотирьох заступників міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у зв’язку з перейменуванням відомства.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
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Чому й кого звільнили з Мінреінтеграції: кадрові зміни
Уряд призначив Олексія Лукашука заступником міністра національної єдності України, а Ілону Гавронську – заступником міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Щодо звільнень, то сьогодні уряд ухвалив такі рішення:
- зняти Анатолія Стельмаха з посади заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій;
- зняти Романа Усенка з аналогічної посади;
- зняти Михайла Латинського з посади заступника міністра з питань європейської інтеграції;
- зняти Олексія Бруслика з посади заступника міністра, відповідального за цифровий розвиток, цифрові трансформації та цифровізацію.
Водночас у зв’язку з реорганізацією відомства, Кирило Домбровський продовжить працювати на посаді державного секретаря новоствореного Міністерства національної єдності України.
Також Кабінет Міністрів звільнив Максима Шевчука з посади заступника голови Державного агентства України з управління зоною відчуження та призначив Германа Філатова заступником голови Державного агентства водних ресурсів України з питань цифровізації.
Нагадуємо, що у грудні 2024 року уряд ухвалив рішення про перейменування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України.