Освітній стартап Headway з України став частиною ІТ-спільноти Endeavor, де представлені такі світові бренди, як Glovo, Amazon, LinkedIn та інші.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Освітній стартап з України став частиною Endeavor

«Перша українська компанія приєдналася до Endeavor. Освітній стартап Headway став членом глобальної ІТ-спільноти, яка допомагає компаніям досягати статусу “єдинорогів”», - йдеться у повідомленні.

За словами Федорова, Headway розробив п’ять мобільних додатків для навчання за допомогою коротких оглядів, ігор, інтерактивних уроків та коучингу.

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Їхніми продуктами користуються понад 110 мільйонів людей у різних країнах світу.

Участь в Endeavor надає Headway доступ до міжнародної мережі менторів, інвесторів та партнерів, серед яких такі відомі компанії, як Glovo, Amazon, Netflix та понад 1 600 інших.

Кожен шостий стартап, який отримує підтримку фонду, стає “єдинорогом”.

«Endeavor відкрив свій офіс в Україні в жовтні, це був важливий крок, до якого ми довго йшли. І успіх Headway – це перший чудовий результат роботи Endeavor в Україні», – додав міністр.

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