Освітній стартап Headway з України став частиною ІТ-спільноти Endeavor, де представлені такі світові бренди, як Glovo, Amazon, LinkedIn та інші.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
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Освітній стартап з України став частиною Endeavor
«Перша українська компанія приєдналася до Endeavor. Освітній стартап Headway став членом глобальної ІТ-спільноти, яка допомагає компаніям досягати статусу “єдинорогів”», - йдеться у повідомленні.
За словами Федорова, Headway розробив п’ять мобільних додатків для навчання за допомогою коротких оглядів, ігор, інтерактивних уроків та коучингу.
Їхніми продуктами користуються понад 110 мільйонів людей у різних країнах світу.
Участь в Endeavor надає Headway доступ до міжнародної мережі менторів, інвесторів та партнерів, серед яких такі відомі компанії, як Glovo, Amazon, Netflix та понад 1 600 інших.
Кожен шостий стартап, який отримує підтримку фонду, стає “єдинорогом”.
«Endeavor відкрив свій офіс в Україні в жовтні, це був важливий крок, до якого ми довго йшли. І успіх Headway – це перший чудовий результат роботи Endeavor в Україні», – додав міністр.
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Штучний інтелект стане для України каталізатором розвитку. Особливий пріоритет - розробкам на основі штучного інтелекту у військовій сфері, від створення “роїв дронів” до інформаційних систем для аналізу поля бою.