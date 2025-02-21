У Балтійському морі, неподалік стратегічного острова Готланд, зафіксовано нове ймовірне пошкодження кабелю, що з’єднує Фінляндію та Німеччину.

Інформація підтвердила шведська берегова охорона виданню Yle.

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Пошкодження підводного кабелю біля Готланда - подробиці

За повідомленнями ЗМІ, мова йде про кабель C-Lion 1. Пошкодження сталося в економічній зоні Швеції, поблизу узбережжя Готланда.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив у соцмережі X, що він знає про цей інцидент та сприймає інформацію про можливі пошкодження дуже серйозно.

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За даними шведської берегової охорони, час ймовірного обриву кабелю наразі невідомий. Проте, відомство отримало інформацію про інцидент ще вчора.

Шведські збройні сили підтвердили телеканалу TV4, що вони також обізнані про цей інцидент.

Шведська прокуратура розпочала попереднє розслідування за підтримки берегової охорони. Остання вже направила судно на місце події.

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Польща виявляє кораблі “тіньового флоту” РФ у Балтійському морі

Польща виявлятиме кораблі “тіньового флоту” Москви, що нелегально транспортують нафтопродукти через Балтійське море, повідомляло влітку цього року МЗС Польщі.

Так, під час засідання Ради країн Балтійського моря у червні 2024 року міністр Радослав Сікорський оголосив про допомогу Польщі в ідентифікації кораблів типу “тіньовий флот”, які транспортують російську продукцію, переважно нафту, і намагаються обходити накладені санкції.