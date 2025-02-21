Прибуток українських банків у 2024 році зріс на 20% порівняно з попереднім роком, сягнувши майже 104 мільярдів гривень після оподаткування.

Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на дані Національного банку України.

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Що відомо про зростання прибутку банківської системи в Україні

За минулий рік банки мають сплатити понад 83 мільярди гривень податку на прибуток. Левова частка (85%) сукупного прибутку припадає на десять найбільших банків країни.

У 2024 році українські банки отримали 103,7 мільярда гривень прибутку після сплати податків, що на 20% більше, ніж у 2023 році.

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Сума податку на прибуток, яку банки мають сплатити за минулий рік, становить 83,72 мільярда гривень, що на 14% більше, ніж у 2023 році.

Які фінансові результати банків у 2024 році

Загалом 52 українські банки отримали прибуток на суму 104,12 мільярда гривень, тоді як 9 банків зазнали збитків на загальну суму 418 мільйонів гривень.

Варто зазначити, що наприкінці 2024 року Комінвестбанк було визнано неплатоспроможним.

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85% від загального прибутку банківської системи, що становить 88,57 мільярда гривень, зосереджено в руках десяти найбільших банків.

Список лідерів майже не зазнав змін, за винятком того, що приватний Універсал Банк витіснив з рейтингу іноземний Сітібанк.

Найбільший прибуток серед усіх банків отримав ПриватБанк - 40,14 мільярда гривень після оподаткування, що становить 39% від загального прибутку.

Банк також сплатив до бюджету рекордну суму податку на прибуток - 40,86 мільярда гривень, що становить майже половину всіх податкових надходжень від банківського сектору.

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Сукупний прибуток семи державних банків склав 67,19 мільярда гривень, що на 23% більше, ніж у 2023 році.

Це становить 65% від загального прибутку банківської системи. Найбільше зростання прибутку зафіксовано в Ощадбанку, який збільшив свої прибутки втричі порівняно з попереднім роком.

Загалом державні банки мають сплатити 48,36 мільярда гривень податку на прибуток.

Чотирнадцять банків з іноземним капіталом заробили 22,51 мільярда гривень, що становить 22% від загального прибутку банківської системи.

Найбільший приріст чистого прибутку зафіксовано у Креді Агріколь Банк, який збільшив свої прибутки в 1,5 рази.

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Іноземні банки сплатили 22,99 мільярда гривень податку на прибуток, що на 3% більше, ніж у 2023 році. Це становить 27,5% від загальної суми податку на прибуток, сплаченого банками.

Банки з приватним капіталом отримали 14 мільярдів гривень прибутку після оподаткування, що в 1,5 рази більше, ніж у 2023 році (9,4 мільярда гривень). На цю групу банків припадає 13% від загального прибутку банківської системи.

Найбільший приріст прибутку зафіксовано у МТБ Банку, який збільшив свої прибутки в 6,8 рази за рік.

Сума податку на прибуток, сплаченого банками з приватним капіталом, зросла на 37% і склала 12,37 мільярда гривень, що становить 14,7% від загальної суми податку, сплаченого банками.