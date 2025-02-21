Член Європейського парламенту стверджує, що президент США Дональд Трамп дав Європі три тижні на узгодження умов «капітуляції» України перед Росією, інакше США виведуть свої війська з Європи.

У своєму дописі на X, опублікованому 19 лютого, фінський політик Міка Аалтола з Європейської народної партії стверджує, що США «дали три тижні на узгодження умов капітуляції України», маючи на увазі пропоновану мирну угоду.

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«Якщо ми цього не зробимо, Сполучені Штати підуть з Європи, – заявив Аалтола. – Для Трампа пріоритетом є безпека Росії зараз і в майбутньому. Мовляв, нехай вони самі розбираються зі своїм безладом. У нас є три тижні, щоб подорослішати».

Аалтола не надав доказів на підтримку свого твердження.

Примітно, що американські ЗМІ підхопили цей допис лише 20 лютого. Наприклад, Newsweek звернувся до Білого дому за коментарем, але не отримав відповіді на момент публікації.

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У наступному дописі від 21 лютого Аалтола взяв більш оптимістичний тон, звертаючи увагу на зростаюче занепокоєння з приводу подій у світі та Україні: «Новини зі світу та України у багатьох викликають занепокоєння. Особисто я не бачу особливих причин для занепокоєння. Так, будуть бойові дії, але Фінляндія і скандинавські країни мають сильні армії. Україна також воює, і підтримка триває. Стримуючий фактор працює і, ймовірно, буде тільки посилюватися».

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Спостерігачі побоюються, що Трамп може укласти угоду з президентом Росії Владіміром Путіним, яка змусить Україну відмовитися від окупованих територій і членства в НАТО – фактично поступитися вимогам Москви, йдеться в статті Newsweek.

Україна висловила занепокоєння тим, що її виключили з переговорів, які визначатимуть її майбутнє.

Тим часом NBC News повідомив, посилаючись на американських чиновників, що міністр оборони Піт Хеґсет під час приватної зустрічі заявив українським урядовцям, що Вашингтон може значно скоротити свою військову присутність у Європі.

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За кілька днів після інавгурації Трампа європейське дипломатичне джерело повідомило італійській інформагенції ANSA, що Трамп планує вивести з континенту близько 20 000 американських військовослужбовців – це приблизно 20-відсоткове скорочення американських сил, дислокованих у Європі.

За словами джерела, Трамп має намір змусити союзників по НАТО покривати більшу частину витрат на утримання американських військ, стверджуючи, що вони служать стримуючим фактором для Європи і не повинні фінансуватися виключно за рахунок американських платників податків. Він вже давно тисне на членів НАТО, щоб ті збільшили свої витрати на оборону до 5% від ВВП, що більш ніж удвічі перевищує планку в 2%, встановлену в 2014 році.