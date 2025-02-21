У Польщі українець отримав 8 років позбавлення волі за підготовку диверсійних актів, замовлених російськими спецслужбами, повідомляє Reuters.

Українець планував диверсії для РФ у Польщі

Цей інцидент став ще одним свідченням того, що Польща та інші країни-члени НАТО зазнають все більшої кількості диверсій, саботажу та інших форм гібридної війни з боку Росії.

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Особливо це відчутно після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну три роки тому.

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Заарештований у січні минулого року, Сергій С. звинувачувався в участі у діяльності організованого злочинного угруповання, яке мало на меті завдати шкоди Польщі.

Зокрема, йому інкримінувалася співпраця з іноземною розвідкою та підготовка підпалів будівель у Вроцлаві.

Під час слідства та судового розгляду Сергій С. не визнав своєї вини. Він стверджував, що його дії були викликані важким фінансовим становищем, та запевняв, що не мав наміру вчиняти підпали.

Прокуратура пропонувала призначити йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі, але суд відхилив цю пропозицію, вважаючи її занадто м’якою.

Окружний суд Вроцлава, розглянувши справу, визнав Сергія С. винним та засудив його до 8 років ув’язнення. Засуджений має право на апеляцію.

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Українці зайняли перше місце серед порушників іноземців у Польщі

У 2024 році в Польщі було затримано 16 437 іноземців, серед яких найбільше порушень скоїли громадяни України, Грузії та Білорусі.

Загалом за рік було зафіксовано 9753 випадки затримання громадян України. Найчастіше вони були пов’язані з керуванням транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння (2943 випадки), крадіжками (930 випадків) та шахрайством (461 випадок).