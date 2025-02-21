У Польщі українець отримав 8 років позбавлення волі за підготовку диверсійних актів, замовлених російськими спецслужбами, повідомляє Reuters.
Українець планував диверсії для РФ у Польщі
Цей інцидент став ще одним свідченням того, що Польща та інші країни-члени НАТО зазнають все більшої кількості диверсій, саботажу та інших форм гібридної війни з боку Росії.
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Особливо це відчутно після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну три роки тому.
Заарештований у січні минулого року, Сергій С. звинувачувався в участі у діяльності організованого злочинного угруповання, яке мало на меті завдати шкоди Польщі.
Зокрема, йому інкримінувалася співпраця з іноземною розвідкою та підготовка підпалів будівель у Вроцлаві.
Під час слідства та судового розгляду Сергій С. не визнав своєї вини. Він стверджував, що його дії були викликані важким фінансовим становищем, та запевняв, що не мав наміру вчиняти підпали.
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Прокуратура пропонувала призначити йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі, але суд відхилив цю пропозицію, вважаючи її занадто м’якою.
Окружний суд Вроцлава, розглянувши справу, визнав Сергія С. винним та засудив його до 8 років ув’язнення. Засуджений має право на апеляцію.
Українці зайняли перше місце серед порушників іноземців у Польщі
У 2024 році в Польщі було затримано 16 437 іноземців, серед яких найбільше порушень скоїли громадяни України, Грузії та Білорусі.
Загалом за рік було зафіксовано 9753 випадки затримання громадян України. Найчастіше вони були пов’язані з керуванням транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння (2943 випадки), крадіжками (930 випадків) та шахрайством (461 випадок).