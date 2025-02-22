Дрони СБУ знеструмили та зупинили роботу нафтоперекачувальної станції «Нововєлічковская» у Краснодарському краї.

Про це повідомлять джерела в СБУ.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Дрони СБУ знеструмили нафтоперекачувальну станцію на Кубані

Українські дрони «налетіли» Краснодарський край 20 лютого.

Вдарили по електропідстанції 110/35/10 кВ, яка живить НПС.

Виникла пожежа. Внаслідок чого відбулося повне знеструмлення та аварійна зупинка процесу перекачування нафти.

Ця станція є однією з ключових для транспортування нафти на Кубані: через неї йде постачання на Афіпський та Ільский НПЗ.

Advertisement

На даний час росіяни встановлюють суму збитків.

«Це вже восьма з початку року успішна спецоперація СБУ по ураженню нафтопереробних та нафтоперекачувальних потужностей РФ.

Кожна така «бавовна» приносить багатомільйонні збитки РФ та ускладнює забезпечення російської армії паливом», - повідомило поінформоване джерело в СБУ.