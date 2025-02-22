Дрони СБУ знеструмили та зупинили роботу нафтоперекачувальної станції «Нововєлічковская» у Краснодарському краї. 

Про це повідомлять джерела в СБУ. 

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Дрони СБУ знеструмили нафтоперекачувальну станцію на Кубані

Українські дрони «налетіли» Краснодарський край 20 лютого. 

Вдарили по електропідстанції 110/35/10 кВ, яка живить НПС. 

Виникла пожежа. Внаслідок чого відбулося повне знеструмлення та аварійна зупинка процесу перекачування нафти. 

Ця станція є однією з ключових для транспортування нафти на Кубані: через неї йде постачання на Афіпський та Ільский НПЗ.

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На даний час росіяни встановлюють суму збитків.

«Це вже восьма з початку року успішна спецоперація СБУ по ураженню нафтопереробних та нафтоперекачувальних потужностей РФ. 

Кожна така «бавовна» приносить багатомільйонні збитки РФ та ускладнює забезпечення російської армії паливом», - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

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