Американські перемовники не виключають можливість обмежити Україні доступ до супутникової інтернет-системи Starlink компанії Space X, якщо Київ не підпише угоду про корисні копалини.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

США погрожують відключити Україну від Starlink: чому

За інформацією співрозмовників видання, питання доступу України до Starlink порушили під час переговорів між офіційними особами Сполучених штатів та України після того, як президент Володимир Зеленський відмовився від початкової пропозиції міністра фінансів США Скотта Бессента.

Advertisement

«Під час зустрічі Україні сказали, що вона стикнеться з неминучим відключенням послуги, якщо не досягне угоди щодо критично важливих корисних копалин», - сказав співрозмовник видання.

Угода між Україною та США

У своєму зверненні 21 лютого президент Володимир Зеленський розповів, що команди України та Сполучених Штатів Америки працюють над проєктом угоди.

Більше по темі Команди України та США працюють над проєктом угоди, - Зеленський Глава держави сподівається на «справедливий результат» під час підготовки угоди між Україною та США.

Глава держави сподівається на «справедливий результат» під час підготовки цих домовленостей.

«Сьогодні команди України та США працюють над проєктом угоди між нашими урядами. І це угода, яка може додати нашим відносинам, і головне - деталі зробити так, щоб це могло спрацювати. Я сподіваюся на результат - на справедливий результат», - сказав президент.

Advertisement

Axios пише, що Адміністрація президента США представила Україні покращений варіант угоди щодо видобутку корисних копалин після того, як Володимир Зеленський відхилив початкову пропозицію. За даними видання, оновлений варіант угоди має більше шансів на ухвалення.

Початкова пропозиція передбачала, що США отримають 50% українських запасів рідкісноземельних мінералів в обмін на підтримку у конфлікті з Росією. Однак, Зеленський відхилив її через відсутність достатніх гарантій безпеки для України. В оновленому проєкті угоди враховано українське законодавство та внесено суттєві покращення.

Advertisement

Президент України Володимир Зеленський до цього заявив, що Київ зацікавлений в угоді зі США про спільне використання природних ресурсів. Але лише після внесення необхідних змін для забезпечення її інтересів.