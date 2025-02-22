Європейський Союз працює над новим пакетом військової допомоги для України на суму близько 20 мільярдів євро (20,9 млрд доларів). 

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела. 

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ЄС готує пакет допомоги Україні: що включатиме

За даними ЗМІ, новий пакет допомоги від ЄС включатиме постачання артилерійських боєприпасів, систем протиповітряної оборони, високоточних ракет, безпілотників та іншого озброєння для посилення українських військових бригад.

Цю ініціативу планують розглянути на зустрічі міністрів закордонних справ наступного тижня. 

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Остаточне рішення щодо фінансових деталей і затвердження пакету ухвалюватимуть лідери ЄС.

«Часові рамки можуть зміститися, оскільки Угорщина заявила, що виступатиме проти будь-якої нової військової допомоги Україні, а Німеччина переживатиме за результати своїх виборів», - зазначає Bloomberg.

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Пошкодження сталося в економічній зоні Швеції.

Ініціатива передбачає внески від країн-членів ЄС та їхніх союзників у грошовій та натуральній формі.

Британія оголосить про новий пакет підтримки України

24 лютого новий пакет підтримки України та санкції проти РФ оголосить Велика Британія. 

Про таке повідомляє The Telegraph. 

Журналісти пишуть, пакет заходів розробляють три різних урядових відомства. Міністерство оборони вирішує питання чергової військової допомоги. МЗС - новий пакет санкцій проти Росії, а Міністерство внутрішніх справ оголосить про боротьбу з російськими «брудними грошима». Припускають, що йдеться про близьких до Путіна олігархів. 

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В уряді Британії вже назвали цей пакет заходів «повним потрійним ударом». 

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