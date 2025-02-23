Національний інститут раку разом з Українською спілкою онкохірургів презентували цикл з 5 відеопрограм про холангіокарциному - досить рідкісне, важке онкологічне захворювання жовчовивідних шляхів.

Починаючи з 20 лютого, на YouTube каналі проєкту, кожні 2 дні з‘являтимуться програми про холангіокарциному.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Advertisement

«ОНКОсвідомість»: що відомо про цикл програм

«Багато людей шукають відповіді в інтернеті, але часто стикаються з міфами чи складною медичною термінологією. Наша мета - зробити цей шлях простішим, допомогти пацієнтам та їхнім рідним отримати важливі знання, які можуть врятувати життя», - зазначає засновниця агенції KNSKA та генеральна продюсерка інформаційного відеопроєкту «ОНКОсвідомість» Ольга Канська.

Цикл програм створили за кошти освітнього гранту, наданого ТОВ «Серв’є Україна».

«У «Серв’є», крім забезпечення пацієнтів інноваційними лікарськими засобами ми, як компанія, раді бути партнерами онкологічної спільноти та сприяти розвитку важливих ініціатив. Зокрема, ми надаємо освітні гранти для створення клінічно значущих навчальних програм для лікарів, а також інформаційних проєктів для пацієнтів», - пояснив генеральний директор ТОВ «Серв’є Україна» Клаврель Ніколя.

Advertisement

Холангіокарцинома - чим небезпечна хвороба?

За даними статистики, холангіокарцинома становить близько 10% усіх злоякісних новоутворень печінки та 0,1% усіх онкологічних захворювань в Україні.

Однак, тривожним залишається той факт, що 70% випадків виявляються вже на 3-4 стадіях. Шанси вижити у таких випадках низькі: лише 10% хворих, діагностованих у 2019-2021 роках, прожили понад два роки.

«Останні шість років засвідчили значне збільшення кількості випадків госпіталізації пацієнтів із холангіокарциномою. Загалом у Національному інституті раку було зареєстровано 367 таких епізодів, що в рази перевищує показники попередніх років, коли медичну допомогу тут отримали лише 33 пацієнти. Найбільше пацієнтів зареєстровано в Києві (18 осіб), Вінницькій (5), Дніпропетровській (7) та Донецькій (7) областях», - каже Олена Єфіменко генеральна директорка ДНП «Національний інститут раку».

Advertisement

За її словами, ці дані вкотре підкреслюють необхідність ранньої діагностики, доступу до сучасних методів лікування та підвищення ОНКОобізнаності населення

Олена Єфіменко радить українцям перевірятися в лікарнях, що законтрактовані з НСЗУ, бо це є безплатним для пацієнтів, і лікувати захворювання у лікарів, що спеціалізуються на комплексному лікуванні такого складного та рідкісного захворювання.

Advertisement

Поради лікарів-онкологів

Факторами ризику холангіоцелюлярної карциноми є:

Наявність у людини первинного склерозуючого холангіту - найбільшого фактора ризику. Пацієнтам рекомендують щорічне МРТ або МРХПГ (магнітно-резонансна холангіопанкреатографія);

Хронічні захворювання печінки - цироз, гепатит В або С;

Аномалії жовчних шляхів - кісти або камені жовчних протоків;

Робота з хімічними речовинами. Наприклад, вплив толуолу або вінілхлориду.

То ж лікарі радять регулярні обстеження для груп ризику. Через складність ранньої діагностики хвороби через неспецифічні симптоми лікарі рекомендують такі підходи для виявлення на ранніх стадіях:

Біохімічні аналізи крові

Візуальна діагностика: рекомендовано відвідувати сімейного лікаря та проходити УЗД органів черевної порожнини раз на рік;

Магнітно-резонансна холангіопанкреатографія (МРХПГ) або компʼютерна томографія

(КТ) з контрастним підсиленням – найбільш точні методи візуальної діагностики, проте про їх необхідність краще запитати у лікаря.

Необхідно звертати увагу на симптоми:

Швидка втомлюваність, постійна слабкість;

Нудота, болі або дискомфорт у животі;

Пожовтіння шкіри та склер;

Потемніння сечі та/або білий колір калу.

Якщо ви помітили у себе або у своїх близьких підозрілі симптоми, не відкладайте консультацію лікаря.

Де отримати достовірну інформацію?

Відомості від експертів YouTube-каналу “ОНКОсвідомість”;

Офіційні дані сайт Національного інституту раку;

Консультації звернення до онкологів НІР.

«Холангіокарцинома розвивається у жовчних протоках і часто виявляється на пізніх стадіях. У більшості випадків пацієнти з цією пухлиною тривалий час не мають виражених симптомів, і специфічні скарги можуть бути відсутні. Однак основним проявом, який змушує звернутися до лікаря, є механічна жовтяниця – пожовтіння шкіри та слизових оболонок через порушення відтоку жовчі. На першій стадії близько 50% пацієнтів можуть повністю вилікуватися», - розповів заступник генерального директора з наукової роботи ДНП «НІР», президент ГО «Українська спілка онкохірургів», хірург-онколог Андрій Лукашенко.